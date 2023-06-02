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福州二手樓中介費下調新政「一日遊」  協會：對政策精神領會不透

經濟脈搏 17:23 2023/06/02

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福州市房地產中介行業協會昨日印發關於調整二手樓交易佣金標準的指導意見，今日凌晨卻發通知撤銷有關文件，被稱為「打響中介費下調第一槍」的新舉措成了「一日遊」。

福州市房地產中介行業協會日前出台《關於合理調整二手房交易佣金標準，促進房產消費復甦的指導意見書》，提出調整由買方全額支付交易佣金的現行辦法，轉為由買、賣雙方等比等額分擔佣金。同時合理下調中介企業的佣金收費標準，單方收佣比例定為房屋成交價的1.5%。

內地二手樓中介費過高的現象一直飽受詬病。置業人士除了面對高昂的樓價，還要支付高昂的中介佣金。因此，福州發布的文件引發廣泛關注。分析人士認為該文件意義重大，後續可能會帶動更多城市跟進效仿。

不過，福州市房地產中介行業協會今日凌晨發文稱，因對住建部、市場監管總局等部門關於規範房地產經紀服務的意見政策精神把握不准、領會不透，悖離上級精神，給房產經紀行業造成較大負面影響，宣布按照行業主管部門要求，立即撤銷上述文件。

該會表示，將深刻吸取教訓，深入學習住建部、市場監管總局等部門關於規範房地產經紀服務的意見精神，深入領會政策措施，切實降低房產經紀行業當事人交易成本。

住建部：合理降低住房買賣和租賃中介費 打擊黑中介

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責任編輯：易燕丹

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