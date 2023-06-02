繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華

繼多間美國大型企業之後，外電報道法國奢侈品集團路易威登（LVMH）總裁兼首席執行官阿爾諾（Bernard Arnault）計劃本月訪問中國，是疫情以來首次。

LVMH是世界上最大的企業集團之一，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）與Celine等。今年4月，阿爾諾曾在巴黎與中國商務部部長王文濤會面。根據中國商務部發佈的消息，王文濤還與奢侈品牌愛馬仕（Hermès）首席執行官杜馬斯（Axel Dumas）等其他法國商界領袖會面。

阿爾諾的競爭對手、Gucci所屬的開雲集團首席行政總裁皮諾特（Francois - Henri Pinault）曾在今年初訪問中國。

近來，世界各大奢侈品牌加大力度吸引中國年輕人。中國消費者已成為世界上最有影響力的群體之一。據普華永道估算，在全球3254億美元的奢侈品市場中，中國約佔五分之一。

值得一提的是，近期多間跨國公司高管訪問中國，包括特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、摩通主席兼行政總裁戴蒙 （Jamie Dimon）。英偉達(Nvidia)CEO黃仁勳據報亦將於下周二(6日)到訪上海。

英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海

責任編輯：蒯宇澄

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