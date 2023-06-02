  • 32°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華

經濟脈搏 18:10 2023/06/02

分享：

分享：

繼多間美國大型企業之後，外電報道法國奢侈品集團路易威登（LVMH）總裁兼首席執行官阿爾諾（Bernard Arnault）計劃本月訪問中國，是疫情以來首次。

LVMH是世界上最大的企業集團之一，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）與Celine等。今年4月，阿爾諾曾在巴黎與中國商務部部長王文濤會面。根據中國商務部發佈的消息，王文濤還與奢侈品牌愛馬仕（Hermès）首席執行官杜馬斯（Axel Dumas）等其他法國商界領袖會面。

阿爾諾的競爭對手、Gucci所屬的開雲集團首席行政總裁皮諾特（Francois - Henri Pinault）曾在今年初訪問中國。

近來，世界各大奢侈品牌加大力度吸引中國年輕人。中國消費者已成為世界上最有影響力的群體之一。據普華永道估算，在全球3254億美元的奢侈品市場中，中國約佔五分之一。

值得一提的是，近期多間跨國公司高管訪問中國，包括特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、摩通主席兼行政總裁戴蒙 （Jamie Dimon）。英偉達(Nvidia)CEO黃仁勳據報亦將於下周二(6日)到訪上海。

英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海
今日
英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海
據報丁薛祥昨會見馬斯克 首與外企CEO一對一會談
2023/06/01
據報丁薛祥昨會見馬斯克 首與外企CEO一對一會談
星巴克新任CEO首次訪華：希望中國成為最大市場
2023/05/31
星巴克新任CEO首次訪華：希望中國成為最大市場

你可能感興趣

英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海
今日 11:12
英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海
據報丁薛祥昨會見馬斯克 首與外企CEO一對一會談
16:43 2023/06/01
據報丁薛祥昨會見馬斯克 首與外企CEO一對一會談
星巴克新任CEO首次訪華：希望中國成為最大市場
13:07 2023/05/31
星巴克新任CEO首次訪華：希望中國成為最大市場
中國市場 中華人民共和國商務部 戴蒙 Tesla 馬斯克 巴黎 上海 美國 NVIDIA 中國

下一篇文章

美國智庫報告：中國半數城市面臨償債困難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

杭州未來科技城單位降價超百萬 專家稱正常現象
杭州未來科技城單位降價超百萬 專家稱正常現象
英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海
英偉達CEO黃仁勛據報或於6月6日到訪上海
中國只缺光刻機？專家：少了它 設計公司都要停工
中國只缺光刻機？專家：少了它 設計公司都要停工
在岸人民幣收報7.075 較上日漲逾400點
在岸人民幣收報7.075 較上日漲逾400點
RCEP對15個簽署國全面生效 中方提三招用好政策紅利
RCEP對15個簽署國全面生效 中方提三招用好政策紅利
據報丁薛祥昨會見馬斯克 首與外企CEO一對一會談
據報丁薛祥昨會見馬斯克 首與外企CEO一對一會談
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款