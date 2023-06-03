  • 33°C
香港時間 : 2023603日 (週六) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

與中國會晤不成 美國防長奧斯汀主動跨座握手李尚福

國情動向 11:06 2023/06/03

分享：

分享：

中美防長同場新加坡香格里拉對話會，美方慾與中方舉行防長雙邊會晤遭拒，但中美防長會上動向仍是焦點。中國環球電視網（CGTN）記者團發佈照片，顯示周五（2日）香格里拉對話會開幕晚宴上，中國國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀握手。

新加坡《聯合早報》報道，李尚福與奧斯汀在晚宴上獲安排在同桌，短暫握手寒暄。李尚福經翻譯說：「很高興認識你，奧斯汀部長。」奧斯汀回應：「很高興見到你。」兩人握手後，奧斯汀就坐到自己的座位。美國國防部稱，兩人只簡短交談，沒有實質交流。

內地《環球時報》指出，李尚福和奧斯汀座位並不相鄰，奧斯汀跨越了2個座位主動走去與李尚福握手，然後回到自己座位就座。

美國2018年以中國曾向俄羅斯採購軍備為「理由」，制裁時任中央軍委裝備發展部長李尚福，至今並未撤回。美方近期嘗試加緊與中方接觸，並提出中美防長會晤，遭到拒絕。

中方強調，中美兩軍交流面臨困難，責任完全在美方，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

李尚福與新加坡防長會晤 談台灣問題強調三個「絕不」

李輝：俄烏戰爭升級風險依然高企 應停止向戰場輸送武器

繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 中國國防部 美國國防部 新加坡

上一篇文章

外媒：中情局局長5月秘密訪華 氣球風波以來最高級

下一篇文章

國常會：加快推政策穩預期 延續新能源汽車購置稅減免
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

涉製假芬太尼 美國制裁中國、墨西哥17個實體及個人
涉製假芬太尼 美國制裁中國、墨西哥17個實體及個人
李尚福與新加坡防長會晤 談台灣問題強調三個「絕不」
李尚福與新加坡防長會晤 談台灣問題強調三個「絕不」
路透：中國往來美國新航班避開俄羅斯空域
路透：中國往來美國新航班避開俄羅斯空域
拜登︰不尋求與中國衝突 G7應設立共同原則應對中國的挑戰
拜登︰不尋求與中國衝突 G7應設立共同原則應對中國的挑戰
美指軍機遭解放軍機攔截 南部戰區批惡人先告狀（第二版）
美指軍機遭解放軍機攔截 南部戰區批惡人先告狀（第二版）
國常會：加快推政策穩預期 延續新能源汽車購置稅減免
國常會：加快推政策穩預期 延續新能源汽車購置稅減免
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款