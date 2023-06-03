與中國會晤不成 美國防長奧斯汀主動跨座握手李尚福

中美防長同場新加坡香格里拉對話會，美方慾與中方舉行防長雙邊會晤遭拒，但中美防長會上動向仍是焦點。中國環球電視網（CGTN）記者團發佈照片，顯示周五（2日）香格里拉對話會開幕晚宴上，中國國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀握手。

新加坡《聯合早報》報道，李尚福與奧斯汀在晚宴上獲安排在同桌，短暫握手寒暄。李尚福經翻譯說：「很高興認識你，奧斯汀部長。」奧斯汀回應：「很高興見到你。」兩人握手後，奧斯汀就坐到自己的座位。美國國防部稱，兩人只簡短交談，沒有實質交流。

內地《環球時報》指出，李尚福和奧斯汀座位並不相鄰，奧斯汀跨越了2個座位主動走去與李尚福握手，然後回到自己座位就座。

美國2018年以中國曾向俄羅斯採購軍備為「理由」，制裁時任中央軍委裝備發展部長李尚福，至今並未撤回。美方近期嘗試加緊與中方接觸，並提出中美防長會晤，遭到拒絕。

中方強調，中美兩軍交流面臨困難，責任完全在美方，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

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責任編輯：連兆鋒