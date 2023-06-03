ChatGPT挑戰內地考試 成績非常好但這一科得零分

ChatGPT有何能耐和不足繼續成為熱話。內地有人向ChatGPT輸入高三（相當香港中六）考試題目，結果發現ChatGPT回答英語、歷史科問題時成績非常好，唯獨物理科得零分。專家認為，由於物理是要解決實際問題的，因此人在人工智能時代仍然很重要。

極目新聞報道，在近日舉行的搜狐號創作者大會上，在場嘉賓討論了ChatGPT對知識直播領域的影響。

同濟大學物理教授吳於人表示，有人把高三的試卷選擇題放到ChatGPT。「ChatGPT做下來的時候，英語、歷史、文字性的東西都考得非常好，成功率非常高，但是只有物理得零分。」

張朝陽指出，物理是要解決實際問題的。他表示：「既要認識到AIGC（人工智能生成內容）的工具帶來的方便性和影響，而且這種影響放在十年的尺度上來說是巨大的，天翻地覆的；另外也不要過度地誇大它，我覺得人是很重要的。」

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責任編輯：連兆鋒