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人民幣半年低 分析：貶值即變相寬鬆刺激經濟

經濟脈搏 14:58 2023/06/03

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人民幣兌美元匯率俳徊本年低位，本周一度低見7.13，收報7.08。中國經濟數據未如預期、中美息差等因素持續拖累人民幣表現，人民幣兌美元自今年1月高位以來貶約5%，惟中國人民銀行未見顯著出手干預。分析認為，人民幣貶值即變相寬鬆，能為中國經濟復甦提供助力。

路透社引述投行Natixis亞太區高級經濟學家Gary Ng稱，中國復甦的故事變得不如以往吸引，而沒有跡象顯示當局會進一步推出刺激措施，導致人民幣走低。「較弱的貨幣當前有助提振出口，尤其今年全球貿易正在萎縮。」

RBC Capital Markets亞洲區外匯策略主管Alvin Tan認為，人民銀行有意讓人民幣兌美元貶值，以挽回中國復甦動力，他預期人民幣至第三季尾會貶至7.1水平，而年底會回升至7.05。「畢竟，貨幣貶值就是一種貨幣寬鬆。」

路透社亦引述消息人士報道，中國商務部近日詢問出口商、入口商和銀行的貨幣策略，希望知道人民幣走低會如何影響他們的業務。

報道亦稱，人行有充足政策工具防止人民幣大幅波動，但近日交易員只察覺少數疑似「國家隊」出手支撐人民幣的事件。人行沒有回應路透社查詢。

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責任編輯：連兆鋒

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