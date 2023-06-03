▲ 香格里拉對話 | 解放軍反擊美國：全時待戰捍衛國家統一

新加坡第20屆香格里拉對話會，中國代表團周六（3日）舉行中外媒體吹風會。針對美國國防部長奧斯汀上午發言多次對中國不實指責，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將表示，奧斯汀鼓吹所謂「印太戰略」，其實是繼續鞏固霸權地位，挑動集團對抗。冷戰已過去32年，美國沒有清除冷戰殘餘，反而炮制「四邊」、「三邊」等，以意識形態劃分陣營，挑起對抗。為一己之私，不顧地區求穩的訴求，通過利誘脅迫，把別人當槍使，根子上是「唯美獨尊」。

景建峰指出，美國加大地區兵力部署，常態化開展針對性極強的演訓活動，耀武揚威，破壞地區和平穩定，動搖各國追求發展根基，其背後用意值得高度警惕。

他強調，中國堅守的是天下為公的治理原則。10年前，習近平主席提出構建人類命運共同體理念。10年來，理念轉化為行動。中國秉持全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，提供國際安全產品，促進世界共同發展，取得全方位開放性重大成果。亞太是合作發展熱土，中國將始終紮根、建設、造福亞太，攜手共建亞太命運共同體。

景建峰中將在談到台灣問題時強調三個基本事實：一、世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分；二、一個中國原則是國際社會普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義；三、完成祖國統一大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。美涉台言論罔顧事實顛倒黑白，是完全錯誤的。

一段時間以來，美不斷虛化掏空一個中國原則，強化與台灣地區官方往來，縱容「台獨」分裂活動，提升售台武器數量和性能。頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。我們在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，天經地義，無可指摘。改變現狀的帽子扣不到我們的頭上。美方「以台制華」、「台獨」挾洋自重才是改變現狀，破壞穩定。台灣問題事關中國核心利益，由不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰堅決捍衛國家主權統一和領土完整。

關於南海問題，景建峰中將表示，近年來美國持續插手南海問題，借機打壓他國。這與地區國家求和平、謀發展、促穩定的意願和努力完全背道而馳。

中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，符合包括聯合國海洋法公約在內的國際法。南海仲裁案所謂「裁決」非法無效，中方不接受、不承認。

中方主張以和平方式解決南海爭議，中方始終致力於同直接有關方在國際法基礎上通過對話協商解決爭議。中方認為地區國家有能力、信心、智慧處理好南海問題，不需要域外國家多管閒事。

景建峰表示，美國才是南海局勢緊張的真正推手，近年來，美方動輒派遣先進艦機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施所謂「航行自由」行動。美國還變本加厲，增加、輪換部署，增設軍事基地，持續強化南海地區的力量存在，這只會帶來更多安全風險和更大的危機隱患。

關於近期美方炒作中國軍機攔截行動，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將表示，有關情況南部戰區已公布真相，是美方非法偵查在前中方依法處置在後。

中方堅定維護各國依據國際法所享有的航行和飛越自由，中國的舉動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業。關於美方有關中美兩軍溝通的言論，景建峰表示，中方重視中美兩軍關係，兩軍的接觸交流沒有中斷。當前中美兩軍關係面臨困難責任在美方，美方的一系列錯誤言行沒有為兩軍的溝通交流創造條件，營造氛圍。

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責任編輯：連兆鋒