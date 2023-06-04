香格里拉對話 | 李尚福重申中美相處之道三原則 促美與中方相向而行

國務委員兼國防部長李尚福今日在新加坡香格里拉對話會上發表主題演說，指中美關係事關全球戰略穩定，也是各國普遍關注的焦點。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。

李尚福表示，中方認為中美雙方應不負期待，順應時代潮流。中美關係的意義早已超出雙邊、影響全球，國際社會普遍希望中美關係健康穩定發展，擔憂發生衝突對抗。不可否認的是，如果中美發生激烈的衝突對抗，那將是世界不可承受之痛。中方認為大國應該有大國的樣子，不能為一時之私挑起陣營對抗，應顧全大局，以交流合作化解分歧，回應各國期待。應不忘歷史，汲取經驗教訓。

李尚福指出，中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作。歷史一再證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。應不懼困難，找到相處之道。

他續稱，這幾年中美關係徘徊在建交後的低谷，造成這種困難局面的緣由大家都很清楚。世界足夠寬闊，完全可以容納包括中美在內的地區各國共同發展。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。去年11月，國家主席習近平與美國總統拜登在峇里島成功會晤，達成重要共識。希望美方與中方一道落實好兩國元首達成的共識，共同推動中美關係走出困境、重回正軌，更好造福兩國和世界。

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責任編輯：易燕丹

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