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香格里拉對話 | 李尚福：若敢將台灣分裂出去 會不計代價維護領土完整

國情動向 14:53 2023/06/04

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正在新加坡出席第20屆香格里拉對話會的國防部長李尚福，今日發表題為「中國的新安全倡議」演講。在台灣問題上，李尚福表示，「台獨」分裂活動愈猖獗，中國的反制措施就愈堅決。

李尚福表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。

他説，世人看得都很清楚，民進黨當局「挾洋謀獨」、外部勢力「以台制華」 干涉中國內政，才是造成台海局勢緊張的根源，也是改變台海現狀的最大麻煩製造者。中方再次正告，「台獨」分裂活動愈猖獗，中國的反制措施就愈堅決，一切外來干涉必將以失敗告終。

李尚福說，中國必須統一，也必然統一，這是人心所向、大勢所趨。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。

香格里拉對話 | 李尚福重申中美相處之道三原則 促美與中方相向而行

與中國會晤不成 美國防長奧斯汀主動跨座握手李尚福

責任編輯：易燕丹

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