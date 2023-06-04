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香格里拉對話 | 李尚福：渲染衝突對抗只會讓亞太陷入撕裂

國情動向 15:05 2023/06/04

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國務委員兼國防部長李尚福，在新加坡香格里拉對話會上發表主題演說，指彼此尊重才能和諧相處，渲染衝突對抗只會讓亞太陷入撕裂。

李尚福表示，中方認為，彼此尊重、平等相待才能和諧相處。堅決反對把自己的意志強加於人，把自己的利益凌駕於人，把自己的安全建立在別人不安全之上。有國家肆意插手他國內政和地區事務，動輒單邊制裁、武力脅迫，四處發動「顏色革命」和代理人戰爭；也有大國再次提出所謂的「印太戰略」。

中方認為，不管什麼戰略都不能以意識形態劃線，以所謂的「假想威脅」構建排他性軍事同盟，否則極易陷入「自我實現的預言」。試圖推進「亞太北約化」，本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會讓亞太陷入撕裂、紛爭和衝突的漩渦。

香格里拉對話 | 李尚福重申中美相處之道三原則 促美與中方相向而行

與中國會晤不成 美國防長奧斯汀主動跨座握手李尚福

李尚福稱，歷史已經證明，集團政治、分裂對抗不會帶來真正的安全，只會加劇局勢緊張、破壞地區穩定。中國倡導公平正義超越叢林法則，用互信協商消弭對抗衝突，用開放包容防範陣營對抗。大道之行，天下為公。中方願與各國攜手同行現代化之路，為世界穩定繁榮提供新的機遇。

需警愓一些域外國家試圖攪亂南海從中謀利

關於南海問題，李尚福表示，在地區國家共同努力下，南海局勢總體穩定，交流合作日益深入。現在，每年數萬艘各國船隻在南海通行，經此運往全球的貨物總價值高達3.5萬億美元，沒聽說哪艘船通行受阻礙、安全受威脅。反倒是一些域外國家在南海以航行自由之名，行航行霸權之實，想把南海攪亂以從中謀利，需要高度警惕、堅決抵制。

李尚福表示，鄰里之間有分歧很正常，大家也正在溝通協商、妥善解決，但有的域外國家在背後挑撥離間，對此我們要分清利害、保持清醒。中方願攜手地區國家，著眼大局和長遠，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，共同將南海建設成為和平之海、友誼之海、發展之海。

香格里拉對話 | 李尚福：若敢將台灣分裂出去 會不計代價維護領土完整

仍被美國制裁中 一文看李尚福赴香格里拉對話會三看點

責任編輯：易燕丹

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