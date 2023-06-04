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神舟十五號太空人抵北京 將進行醫學檢查評估及休養

社會熱點 15:28 2023/06/04

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神州十五號3名太空人完成六個月在軌工作返回地球，返回艙今早在內蒙古東風著陸場順利降落，神十五載人飛行任務取得圓滿成功。3名太空人已乘機抵達北京，將進行醫學檢查評估安排休養。

太空人費俊龍安全順利出艙。

據中國載人航天工程辦公室消息，太空人乘組今日乘機平安抵達北京，太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部領導到機場迎接。3名太空人抵京後將進入隔離恢復期，進行全面的醫學檢查和健康評估，並安排休養。之後將在京與新聞媒體集體見面。

神十五任務圓滿成功

留駐太空站六個月的神舟十五號乘組，經歷九個多小時的返回航程，今日早上6時33分，成功降落東風著陸場。執行飛行任務的3名太空人費俊龍、鄧清明、張陸全部安全順利出艙，健康狀態良好，神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。

3名太空人在軌期間，見證了中國太空站全面建成的歷史一刻。另在地面支持下，首次實現2個乘組6名航天員「太空會師」，神舟十五號與神舟十四號飛行乘組完成在軌輪換，隨後圓滿完成4次出艙活動，刷新中國太空人單個乘組出艙活動紀錄，順利開展空間站三艙狀態長期駐留的驗證工作。

此外，乘組進行多項空間科學實驗和技術試驗，驗證貨物氣閘艙出艙工作模式，迎來天舟六號貨運飛船、神舟十六號載人飛船的來訪對接，並與神舟十六號飛行乘組進行在軌輪換。

神舟十六號 | 首現航天工程師、載荷專家 他們是做甚麼的

神舟十六號順利對接空間站 3航天員進入核心艙（直播回顧）

責任編輯：易燕丹

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