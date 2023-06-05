沙利文：拜登習近平將在「某個時刻」會面

中美關係持續緊張之際，據美媒CNN報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，將很快看到在未來幾個月，美中高層官員的往來，然後美國總統拜登和中國國家主席習近平將在某個時候（at some point）會面。

沙利文在周日（4日）播出的訪問中作出上述表示。他還說，美中一方面在經濟和技術等重要領域展開激烈競爭，同時又要確保這種競爭不會演化為衝突或對抗，這並無不妥，亦是拜登的堅定信念。

他表示，美中關係的基礎，是兩國都負責任地管理競爭，其中一個關鍵因素是，由於美中有激烈的競爭（intense competition），也有激烈的外交（intense diplomacy）。

上月中旬，拜登還樂觀地表示，他最終會與中國同行會面，「無論是否很快」。另外，沙利文上個月在維也納會見中央外事辦主任王毅，這是氣球事件後美中最高層級官員的接觸。

中美元首對上一次會面是去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會上進行了三個小時的對話，拜登後來形容為「開放和坦誠」。

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責任編輯：尹航

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