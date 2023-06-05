  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地5月財新服務業PMI升至57.1勝預期 供需就業均擴張

經濟脈搏 10:16 2023/06/05

分享：

分享：

內地5月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）錄57.1，較4月上升0.7個百分點，為2020年12月以來次高，僅低於2023年3月。供需和就業均擴張，但企業樂觀預期持續回落。

此前公布的5月財新製造業PMI回升1.4個百分點至50.9，時隔兩個月重回擴張區間；受兩大行業景氣度向好的拉動，5月財新綜合PMI上升2.0個百分點至55.6，創2021年以來新高，顯示內地企業生產經營活動加速擴張。

這一走勢與國家統計局PMI並不一致。統計局近日公布的數據顯示，5月製造業PMI、服務業PMI分別下降0.4個、1.3個百分點至48.8、53.8，拖累綜合PMI產出指數下降1.5個百分點至52.9，與1月持平，同為年內最低。

服務業新訂單指數小幅反彈

分項來看，服務業供需繼續擴張。5月服務業經營活動指數、新訂單指數均較4月小幅反彈，均錄得2020年12月以來次高。受訪企業反映，防疫政策優化後，此前受抑制的需求得以釋放，同時企業經營狀況逐步恢復常態化，支撐近期經營活動擴張。5月服務業新出口訂單指數在擴張區間降至年內最低，顯示外需仍具韌性但擴張速度放緩。

服務業就業仍受市場供需拉動，5月服務業就業指數微降，但仍位於擴張區間。企業表示，增加用工主要是因為市場好轉，需要提高產能及填補離職空缺。在新訂單增加影響下，5月積壓業務量繼續上升，不過當月漲幅放緩至近三個月來最低。

受益於服務業供需修復，行業信心依然較強，5月服務業經營預期指數連續第四個月下降，降至年內最低，但仍高於2022年平均水平。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業強於製造業仍是當前內地經濟的突出特征。5月財新中國服務業PMI顯示服務業整體向好，不過就業和市場預期呈現趨弱跡象；財新中國製造業PMI中，就業出現惡化，價格水平大幅下降，樂觀預期同樣減弱。這突出反映出目前經濟增長內生動力不足、市場主體信心不強的事實，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性。當前，就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期應是政策優先選項。

ChatGPT挑戰內地考試 成績非常好但這一科得零分

河南省促畢業生百日就業 長期失業者「動態清零」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 失業 中國市場 商品 貨幣政策 經濟數據表現 防疫措施 財新中國服務業PMI 壓力 就業

上一篇文章

商務部：要把外資留下來、吸引過來 持續擴大市場准入

下一篇文章

人民幣半年低 分析：貶值即變相寬鬆刺激經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國只缺光刻機？專家：少了它 設計公司都要停工
中國只缺光刻機？專家：少了它 設計公司都要停工
在岸人民幣收報7.1065 較上一交易日跌164點
在岸人民幣收報7.1065 較上一交易日跌164點
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
人民幣半年低 分析：貶值即變相寬鬆刺激經濟
人民幣半年低 分析：貶值即變相寬鬆刺激經濟
繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華
繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華
美國智庫報告：中國半數城市面臨償債困難
美國智庫報告：中國半數城市面臨償債困難
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款