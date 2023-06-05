商務部：要把外資留下來、吸引過來 持續擴大市場准入

商務部表示，將推進高水平對外開放，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。商務部又指，將持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。

商務部市場體系建設司司長周強今日（5日）在國務院政策例行吹風會上表示，將推進高水平的對外開放，依托中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。

他說，下一步將積極推動全國統一大市場建設，更大力度吸引和利用外資，重點工作包括持續擴大市場准入。合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。發揮自貿試驗區、海南自由貿易港、國家服務業擴大開放試點示範、國家級經濟技術開發區等開放平台先行先試和引領作用，對照國際高標準經貿規則，深化相關領域改革，穩步推進制度型開放。

同時，加大投資促進工作力度。開展「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商。依托重大經貿展會和各類投資促進機制，支持各地「走出去」「請進來」相結合開展招商引資活動。通過搭建平台、暢通渠道，充分展示中國市場潛力和投資機遇，為國內外投資對接創造更多機會。

另外，還要持續做好外資企業服務，營造國際一流外商投資環境。及時協調解決企業經營和項目建設中出現的「個性化」問題，推動外資標誌性項目加快落地建設，支持存量外資企業良好發展。深入實施外商投資法及其實施條例，高標準落實好外資企業國民待遇；聚焦政府採購、招投標、標準制定等領域，會同有關部門研究出台政策措施，保障外資企業平等參與。

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責任編輯：尹航

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