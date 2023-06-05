  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商務部：要把外資留下來、吸引過來 持續擴大市場准入

經濟脈搏 11:13 2023/06/05

分享：

分享：

商務部表示，將推進高水平對外開放，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。商務部又指，將持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。

商務部市場體系建設司司長周強今日（5日）在國務院政策例行吹風會上表示，將推進高水平的對外開放，依托中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。

他說，下一步將積極推動全國統一大市場建設，更大力度吸引和利用外資，重點工作包括持續擴大市場准入。合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。發揮自貿試驗區、海南自由貿易港、國家服務業擴大開放試點示範、國家級經濟技術開發區等開放平台先行先試和引領作用，對照國際高標準經貿規則，深化相關領域改革，穩步推進制度型開放。

同時，加大投資促進工作力度。開展「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商。依托重大經貿展會和各類投資促進機制，支持各地「走出去」「請進來」相結合開展招商引資活動。通過搭建平台、暢通渠道，充分展示中國市場潛力和投資機遇，為國內外投資對接創造更多機會。

另外，還要持續做好外資企業服務，營造國際一流外商投資環境。及時協調解決企業經營和項目建設中出現的「個性化」問題，推動外資標誌性項目加快落地建設，支持存量外資企業良好發展。深入實施外商投資法及其實施條例，高標準落實好外資企業國民待遇；聚焦政府採購、招投標、標準制定等領域，會同有關部門研究出台政策措施，保障外資企業平等參與。

國常會：加快推政策穩預期 延續新能源汽車購置稅減免

中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 A股 可持續發展 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 外交 經濟 中華人民共和國商務部 外資

下一篇文章

內地5月財新服務業PMI升至57.1勝預期 供需就業均擴張
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國只缺光刻機？專家：少了它 設計公司都要停工
中國只缺光刻機？專家：少了它 設計公司都要停工
在岸人民幣收報7.1065 較上一交易日跌164點
在岸人民幣收報7.1065 較上一交易日跌164點
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
人民幣半年低 分析：貶值即變相寬鬆刺激經濟
人民幣半年低 分析：貶值即變相寬鬆刺激經濟
繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華
繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華
美國智庫報告：中國半數城市面臨償債困難
美國智庫報告：中國半數城市面臨償債困難
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款