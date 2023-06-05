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外媒：約20國情報高官新加坡密會 中美均派代表與會

國情動向 12:52 2023/06/05

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英國傳媒披露，上周末在新加坡舉行的香格里拉對話會期間，中美等約20個國家情報機構的高級官員舉行了一次秘密會議。報道稱，情報機構間的大型會議比較少見，且基本上從未被公開過。

路透社引述5名知情人士指，該秘密會議由新加坡政府組織，多年來一直與「香會」同時在另一個地點低調舉行，但此前從未被報道過。據了解，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、印度研究與分析局負責人薩曼特·戈爾（Samant Goel），以及中方官員均有出席該會議。

一名熟悉情況的人士表示，這次會議所涉及的國家範圍廣泛，是促進對對方意圖和底線深入了解的一種方式。各國情報部門間有一個不成文的規則，即當很難推進更正式和公開的外交時，他們仍可以對話。這在緊張時期是一個非常重要的因素，而在新加坡的活動有助於推進這種交流。

報道稱，關於情報機構官員的會議，新加坡國防部的一名發言人說，在參加香格里拉對話會時，包括情報機構高級官員在內的與會者，也利用這個機會與他們的同行會面，「新加坡國防部可能會為其中一些雙邊或多邊會議提供便利，與會者認為在（對話會）會場外舉行的此類會議是有益的」。

第20屆香格里拉對話會本月2日至4日在新加坡舉行。據主辦方介紹，來自40多個國家和地區的近600名國防及安全機構代表參加，多國防務負責人還舉行多場雙邊或多邊會談。

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責任編輯：易燕丹

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