曼谷警方搗破夜場毒品派對 48名中國遊客被拘

泰國警方上周五（2日）突擊檢查曼谷一家娛樂場所，拘捕48名中國遊客。消息稱，涉事人員開設多間卡拉OK房組織毒品派對，警方在現場查獲一批毒品及吸毒工具。

泰國傳媒報道，6月2日凌晨3時，泰國警方突擊搜查輝煌區Phetchaburi路RCA區域的一家娛樂場所，逮捕48名中國遊客，當中包括18名女性，30名男性。他們分別在4個卡拉OK廳開毒品派對。警方還在現場發現大量的可卡因、K仔、搖頭丸和吸毒用具。

經警方檢測，多名遊客尿檢呈陽性。因此，警方對他們進行依法刑事拘留和進一步調查。同時還會調查該娛樂場所是否有涉嫌向遊客銷售毒品的行為，並檢查中國遊客是否依法入境。

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據警方透露，警方對涉事娛樂場所進行兩星期的跟踪調查，發現該場所與去年11月26日查獲的金陵酒吧案件性質相似。經調查發現，該娛樂場所是中國遊客吸食毒品的聚集地，主要開放予中國人進入消費，不允許泰國人進入，從晚上10時開始營業至翌日早上，每間房間收費每6小時10萬泰銖（約2.2萬港元），每個房間都有專屬的服務員和DJ，且須提前預訂。

中國駐泰國大使館表示，注意到近日泰國警方查辦的有關案件，已與警方聯繫了解情況，要求其公正執法，並將繼續關注案件進展，依法保障有關中國公民合法權益。

大使館強調，毒品是人類公害。中國政府一貫堅定打擊毒品犯罪，支持泰方依法打擊懲治毒品犯罪。另提醒在泰中國公民遵守中泰兩國法律，認清毒品的違法性和危害性，珍愛生命，遠離毒品。

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責任編輯：易燕丹

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