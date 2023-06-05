瑞幸咖啡中國門店突破1萬家 9.9元一杯促銷再打價格戰

中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee，NASDAQ：LK），在廈門中山路的旗艦店今日（5日）正式開業，至此，瑞幸在中國市場的門店數量已達10000家，成為中國首家突破萬店的連鎖咖啡品牌。

據悉，瑞幸廈門中山路旗艦店與傳統瑞幸小店不同，總面積超過600平方米，共有兩層佈局，也是目前瑞幸旗下面積最大的門店。作為瑞幸的全新業態，這家門店增添了新的咖啡品類和餐食板塊，包括（自動）手沖和烘焙部分。

在開業儀式上，瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一強調，瑞幸將通過全產業鏈的品質把控，引領中國咖啡品質升級。

為回饋消費者，瑞幸宣布，今起將開啟「萬店同慶」優惠活動，活動期間，消費者將能享受到9.9元（人民幣，下同）的咖啡。

因銷量上漲，瑞幸咖啡小程序於午間高峰時段一度崩潰，公司經過緊急搶修，於下午1時34分宣布小程序已修復。

值得留意的是，中國咖啡市場競爭激烈，今年以來部分品牌商開啟價格戰搶市。其中，去年成立的庫迪咖啡早前宣布開啟「百城千店咖啡狂歡節」，在2月6日至3月31日，70餘款熱銷產品全部9.9元起售。今年4月 ，瑞幸咖啡也曾宣布啟動9.9元店慶促銷活動，參與活動的門店有千餘家。

瑞幸咖啡早前公布今年第一季財報顯示，第一季營收人民幣44.36億元，按年增84.5%，按美國會計準則（GAAP）淨利潤按年增27倍達5.65億元，已超過2022年全年淨利潤4.88億元，經營情況大幅好轉，第一季新開店高達1,137家。

瑞幸咖啡內地門店數量超星巴克 成中國最大咖啡連鎖品牌

責任編輯：蒯宇澄

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