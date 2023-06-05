財政部：中國財政狀況健康安全 為應對風險留出足夠空間

近期內地一些地方政府出現財政緊平衡狀況，新華社引述財政部相關負責人表示，中國財政狀況健康安全 為應對風險留出足夠空間。

報道指，財政部相關負責人表示，過去三年地方財政支出平均增幅達到3.4%，是緊平衡狀態，但也是總量增加的狀態，預算執行情況是比較好的。該負責人稱，當前，中央對地方轉移支付預算正按規定抓緊下達，確保符合下達條件的資金「應下盡下」，為地方分配使用資金留出更寬裕時間。

需審慎對待財政運行風險

通過對相關財政數據進行分析，並對全國521個市縣財政部門開展問卷調研，中國財政科學研究院相關課題組認為，基於短期視角，對2023年財政運行持積極樂觀預期；在經濟企穩回升形勢下，預計2023年財政收入特別是稅收收入形勢應該好於2022年。然而，若綜合考量中長期經濟社會風險，仍需審慎對待財政運行風險。

「受經濟恢復向好帶動，加之去年基數較低，今年以來財政收入呈現恢復性增長勢頭。」中國財政科學研究院研究員王澤彩表示，疫情、減稅降費政策等因素對地方財政運行帶來的影響仍未完全消除，一些稅種收入恢復仍存不確定性；重點領域和剛性支出力度不減，財政支出規模不斷擴大，地方財政運行仍將持續緊平衡趨勢。

面對壓力和挑戰，各級財政部門強化工作力度，出台一系列政策舉措，着力推動地方財政運行平穩、可持續。

「具體來看，在中央財政方面，中央財政帶頭壓減支出，加大財力下沉力度；常態化實施財政資金直達機制，讓資金更好落到縣區基層；進一步推進省以下財政體制改革等。此外，近年來還強化地方財政運行監測，動態跟蹤研判縣區財政運行情況。」中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣說。

財政部相關負責人表示，總體來看，中國政府債務率不高。

數據顯示，截至2022年末，全國地方政府債務餘額約35.07萬億元（人民幣，下同），包括一般債務餘額約14.4萬億元、專項債務餘額約20.67萬億元，均控制在全國人大批准的債務限額之內。

近年來，中國政府法定債務餘額與國內生產總值之比控制在50%左右，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

該負責人指，當前，地方政府債務主要是分佈不均勻，有的地方債務風險較高，還本付息壓力較大。財政部已督促有關地方切實承擔主體責任，抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。整體來看，我國財政狀況健康、安全，為應對風險挑戰留出足夠空間。

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責任編輯：袁瑋婧