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駐日大使：日方執意限制半導體出口 會令中日雙輸美國獨贏

國情動向 16:11 2023/06/05

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中國駐日大使吳江浩談及日本限制對華芯片出口時表示，如果日方執意對中日半導體合作設限，將失去中國市場以及半導體產業的未來。美國的目的是重新確立半導體霸權，如果按美國設計的套路走下去，結果只會是中日「雙輸」、美國獨贏。

中國駐日大使館今日公佈，吳江浩上週五（2日）應邀出席日本國際貿易促進協會（簡稱「國貿促」」）交流會並發表演講。

早前日本和荷蘭同意加入美國，就對華芯片實施出口管制。吳江浩談及芯片問題時說，中日經貿合作理應是公平開放、全面平衡的合作，不應搞選擇性合作、單方面獲利，更不能由別的國家來決定中日合作什麼能搞、什麼不能搞。近日日本政府正式出台半導體出口管制措施，盡管聲稱不針對特定國家，不採取「一刀切」做法，但指向性無疑十分明確，中方已表達強烈關切。

日本將限制23類半導體設備出口 京：損人害己

他說，半導體是日本僅次於汽車的第二大出口商品，也是對華出口第一大商品。如果日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來。美國的目的是重新確立半導體霸權，如果按美國設計的套路走下去，結果只會有一個，那就是中日「雙輸」，而美國獨贏。他表示，希望日方與中方共同維護合作共贏的主基調和開放暢通的產供鏈。

吳江浩還談及中日關係，指當前中日關係形勢嚴峻複雜，遇到不少新問題、新風險、新挑戰，特別是美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰。

外電指德國或限制向中國出口製造半導體用化學品

美半導體出口管制擴至荷蘭 中國駐荷大使：逼各國選邊站

責任編輯：尹航

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