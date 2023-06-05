零售總額增速放緩 內地疫後民生消費降級趨勢顯著

內地去年底放開疫情管控後，商場人潮恢復，但零售品人均消費不增反減。以低價取勝的電商平台拼多多首季營收大漲，也被視為「消費降級」的例證。

中央社報道，上海的大型商場和網紅商圈武康大樓周邊人潮如鯽，但場內餐廳的顧客卻是寥寥無幾。有食肆員工說，今年以來這是常態，僅週末晚餐狀況較好；整體來說，比疫情前差太多了，「我也不知道你們下次來時，店還在不在。」

今年以來，內地社會消費品零售總額增速與往年同期相比明顯放緩。國統局數據顯示，4月社會消費零售品總額34910億元（人民幣，下同），按年增18.4%，但與3月的銷售額相比，月減7.78%，降幅擴大，且零售品類全線下滑。

市場解讀4月數據：經濟內生動力不強 政策宜側重就業

需求偏弱 內地4月份消費、工業、固投增速均遜預期

此外，高鑫零售、聯華超市、永輝超市等14家主營超市的上市公司中，去年有9家虧損，到今年首季仍有4家虧損，且半數營收與去年同期相比下滑。零售店面的出租狀況也不佳，鄭州有服飾經銷商說，他所在的辦公樓，租金從每間3000元降到1600元還租不出去。外界認為，這些都是消費降級的表現，甚至已成為不可忽視的市場趨勢。

內媒財新網引述貝恩公司資深全球合夥人Bruno Lannes指，疫情後的主要特徵就是價格收縮，平均消費價格低於往年，說明消費者變得謹慎，尋找低價的能力更強。

這樣的說法可從標榜低價的電商平台拼多多得到印證。集團首季財報顯示，營收實現376.4億元，按年增長58.18%；淨利潤為81億元，按年增212%。而全國規模以上網路和相關服務企業整體收入僅年增1.6%。

財經自媒體「遠川研究所」分析指，拼多多的業績向好，顯示消費正在迅速降級，「該平台的增長並非消費者開始為家裏添置新物件，而是原本在別的平台花100元買的東西，如今到拼多多上找平替。」

另外，多名受訪人士認為，消費的恢復最終取決於收入預期和就業預期的修復。促消費舉措可能短期有效，但中長期來看還是需要整個社會的投資復甦，帶動就業市場活躍。

發改委：消費能成今年經濟主拉動力 就業穩定向好

內地版消費券？國務院研究員建議：給特定群體發現金補貼

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁