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網民發布「三亞被宰記」稱買海鮮被騙 官方調查後稱不實

社會熱點 21:10 2023/06/05

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有網民上周五（2日）在抖音平台發布「三亞被宰記」指，在三亞買海鮮被騙，買水果秤具不准等，引發當地政府關注。三亞當局今日（5日）通報，經執法人員調取閉路電視進行調查，未發現該海鮮銷售商家和加工店存在掉包及故意摻雜的違法行為。

通報顯示，了解到「三亞被宰記」後，三亞市場監督管理局第一時間聯繫當事人並在其抖音號平台留言，至今未收到回復。由於無商家具體信息，當局通過比對影片內容和實地走訪進行調查。

通報指，根據影片，對該網民一行去到的天涯區新民街102號1樓的海鮮餐廳和天涯區新建街158號1樓的加工店進行調查。經查明，活海鮮價格在品調控價格內，明碼標價，加工所收取費用未超出公示價格，加工單據上有消費者簽名。

對於影片中提到加工後的蝦不全為同一品種的調包問題，經調查核實，其購買蝦類品種為草蝦，但混有5只南美白對蝦，屬於賣家疏忽行為，兩個品種的5只蝦差價僅為1元。海鮮售賣店商家為表達歉意，隨後主動補償約一斤左右的草蝦交由加工店工作人員拿回給消費者。

三亞市場監督管理局表示，將嘗試多個渠道聯繫該網民，以便進一步調查核實相關信息。同時加大市場監管力度，嚴厲打擊各類違法違規行為，堅決維護市場秩序。

責任編輯：陳俊賢

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