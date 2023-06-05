王毅與法總統外事顧問通電話 讚馬克龍近期表態體現獨立自主

中國中央外辦主任王毅，應約同法國總統外事顧問博納通電話。雙方圍繞全球性挑戰交換了意見。

王毅表示，總統馬克龍近期在國際多邊平台上的重要表態，體現法方獨立自主的外交傳統，歐洲各國也更積極同中方開展對話接觸，中方對此表示贊賞。相信法方將繼續奉行理性積極對華政策，為中歐關系健康穩定發展發揮建設性作用。

王毅說，中歐作為多極化進程兩大力量，共同利益遠大於分歧，雙方應多往合作上想，少往對手上靠，攜手為世界提供更多穩定性。王毅表示，中國始終是南方重要成員，一直主張發達國家要以實際行動支持南方國家的發展。同時，作為最大的發展中國家，中國堅持通過南南合作為發展中國家提供助力，維護南方國家的正當權益。

博納表示，法方認為歐洲應保持團結，堅持獨立自主，同中國建立相互尊重、共同繁榮的伙伴關系。法方期待全球北方和南方國家加強合作，實現更均衡、可持續發展。

雙方還就烏克蘭問題協調了各自立場，同意要為開啟政治解決進程不斷積累和創造條件。

馬克龍4月在國際場合提出，歐洲避免因台灣議題捲入中美衝突，並強調歐洲要戰略自主，不要跟隨美國。

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責任編輯：袁瑋婧