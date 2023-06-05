解放軍艦台海橫切「鐘雲號」 美軍30秒影片曝光（有片）

美軍指摘中國軍艦日前在台海危險攔截美軍導彈驅逐艦「鍾雲號」，昨日（4日）深夜公布事發時影片。中國外交部斥是美方滋事挑釁在前。

從鍾雲號視角拍攝的30秒影片顯示，解放軍驅逐艦「蘇州號」駛近鍾雲號，並橫切到鍾雲號前方航道，鍾雲號並未改變航行方向。隨後可聽見美方人員以英文進行無綫電廣播，警告中方艦隻正試圖限制航行自由。

此前美國印太司令部發聲明指，當時雙方軍艦相距不足137米，迫使鍾雲號減速避免碰撞，批評解放軍做法違反海事規則，強調美加軍艦是按國際法例行通過台海。

在北京，外交部發言人汪文斌強調，事實真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後；中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越自由，中國軍隊依法依規開展海空現場應對，採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理、合法、安全、專業。

汪文斌指，中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。

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責任編輯：袁瑋婧