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白宮批解放軍行為或致誤判 京：美霸權行徑才是風險根源

國情動向 16:18 2023/06/06

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解放軍在台海近距離攔截美軍軍艦和軍機，白宮國安會發言人柯比指，中方行為不專業，可能引致傷亡及誤判，美軍在公海和國際空域通行完全符合國際法。中國外交部批評美國軍艦不遠萬里來中國家門口挑釁，美國的霸權行為才是造成海空安全風險的根源。

（第二版更新於16：10 新增中國外交部回應）

柯比指，有關舉動不用多久就會引致受傷，這就是不安全和不專業的攔截引起的擔憂，可能導致誤解及誤判，「當你有那麼大的金屬物體，無論是在空中還是在海上，並且它們靠得那麼近，相當容易出現誤判或失誤，有人可能會受傷，這是不可接受的，對他們來說也應該是不能接受的」。

《華爾街日報》引述學者分析指，中國對美國在其後花園的軍事存在感到不安，並決心讓美國對這些行動產生風險意識，並試圖削弱美國及其盟友在該地區行動的能力。從中國角度來看，風險愈大，對自身愈是有利，中方的假設是自己能比美國更好地處理這種風險，同時希望美方處於緊張狀態。

中國外交部表示，美軍的行為不是維護航行自由，而是在推行航行霸權，是赤裸裸的軍事挑釁行為。中國堅決反對以航行和飛越自由為名，危害中國國家主權和安全。

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