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官媒：如果不探索新發展模式 房地產難穩定

經濟脈搏 10:06 2023/06/06

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內地樓市復甦緩慢，官媒《證券時報》今日刊文稱，如果不探索新發展模式，房地產可能很難穩定下來。但文中也指出，對於怎樣算是「新發展模式」，管理者和業內暫未有共識。

這篇由廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉所寫的文章中說，即使政策大力度紓困、房貸額度寬松利率、開發商大尺度降價促銷，地產下行態勢仍未緩解，這讓各方都倍感困惑。

近期的樓市表現，有一個共識逐漸清晰，即不探索新發展模式，房地產可能很難穩定下來。但對於什麼是「新發展模式」，管理者和業內的認識和思路差異太大。

地方政府仍是在需求端框架下推出松綁措施

很多地方政府仍抱有過往的老一套「快節奏」邏輯，只是在傳統的需求端框架下推出松綁限制性措施，公積金、補貼等舊措施。對於新發展模式這種「慢節奏」邏輯不知從何著手。還有的地方，想著怎麼優化營商環境，招商引資下指標，吸引開發商拿地，對接金融機構更多地放款。對一些卡殼的項目，不遺余力地疏通環節，甚至現場辦公，盡快轉化為能銷售的項目。

開發商內捲 呼籲政策發力

對多數開發商來講，拿地的位置、產品設計、營銷手段都同質化嚴重，競爭可謂激烈。對於新模式，一貫的認識就是更高端的材料部品或裝修標準。當市場還是不斷下行時，開發商覺得產品沒問題，主要原因就是需求不足、需求觀望，自然就呼籲政策要積極作為。

文章指出，當下，地方政府和開發商很少從供給端考慮問題，即住房供應政策有沒有問題，市場購買力怎麼樣，供應的產品在區位、配套設施、戶型設計等方面是否匹配需求。

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作者認為，「新發展模式」要從供給端（而非需求端）去思考和突破。從滿足居民普通住房需求，特別是從作為住房需求主體的新市民、年輕人來著手，並不需要高科技的、所謂第幾代產品。能做到如下兩點，新發展模式就到位了：一是房子要能如期、保證質量地建起來，學校等公共配套和房子能同步、同品質交付；二是要捕捉不同群體對於住房需求的最新變化，並在住房供應政策上做及時的調整。

作者指出，其中最重要的一點是，房子要能順利交付，保證質量、保證配套。做不到這一點，也就不要談什麼新模式了。

責任編輯：尹航

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