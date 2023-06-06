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李強晤德國社民黨代表團 促中德攜手穩定供應鏈

國情動向 10:46 2023/06/06

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中國國務院總理李強周一（5日）在北京會見德國社會民主黨代表團，李指，中方將持續放寬市場准入，歡迎更多德企來華投資，冀中德攜手維護供應鏈穩定。

李強指，黨際交往作為中德關係的重要組成部分，對雙方加強互學互鑑、共促繁榮發展意義深遠。中方高度重視對德關係和中德合作，當前國際形勢變亂交織，中德作為有影響力的大國，更應該堅守合作初心，保持戰略定力，加強對話協作，為世界注入更多穩定性、確定性。

中方歡迎更多德企來華分享中國發展的新機遇，將加強知識產權保護力度，落實好外資企業國民待遇，打造國際化一流營商環境。中方願同德方攜手維護產業鏈供應鏈穩定。希望德國社民黨發揮在德國內和歐洲政壇的重要影響，保持理性務實和對話合作的對華政策主基調，推動中德、中歐關係平穩健康發展。

社民黨聯合主席克林貝爾指，德方正積極籌備第七輪德中政府磋商，期待此次磋商取得豐富成果。德方讚賞中方繼續實行對外開放，認為「脫鉤」不是德中關係的選項。德國社民黨願同中國共產黨加強戰略對話和溝通，進一步拓展德中經貿合作，為德中關係、歐中關係持續穩定發展作出努力。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 科技戰 李強 德國 中國 中歐關係

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