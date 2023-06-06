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中國駐洪都拉斯使館開館 總統卡斯特羅本周訪華

國情動向 10:54 2023/06/06

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中國駐洪都拉斯使館舉行開館儀式。洪外長證實，總統卡斯特羅（Xiomara Castro）將於本周訪問中國，成為首位訪華的洪都拉斯總統。

開館儀式6月5日在洪都拉斯首都特古西加爾巴舉行。中國駐洪都拉斯使館臨時代辦于波，與洪外交部長雷納（Enrique Reina）共同為使館揭牌，各界代表約200人出席。

于波在現場致辭中表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，洪方以開闊戰略視野和堅定政治意志，抓住歷史機遇作出承認一個中國原則的重要決斷，成為中國第182個建交國，中方對此表示高度讚賞。建交不到三個月，雙方迅速對接各領域交流合作，不斷凝聚起推動兩國關係發展的共識和力量。

雷納表示，洪都拉斯與中國建交是洪方獨立自主的決定，有助於洪方發展多元化國際關係，加入世界主流。洪方將堅定恪守一個中國原則，希望兩國共同推動貿易合作，以改善洪基礎設施、助力減貧事業、創造就業機會，加強民眾福祉、促進社會繁榮。雷納又證實，總統卡斯特羅將於周二（6日）啟程前往中國，展開為期4日的訪問行程，期間預料會簽署多項合作協議。

洪都拉斯3月底宣布與台灣斷交，改與北京建立外交關係。洪政府承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並承諾不再同台灣發生任何官方關係。

洪都拉斯總統宣布任命首任駐華大使

總統女兒先訪中國 洪都拉斯千金晒北京照片打卡秦剛

責任編輯：易燕丹

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