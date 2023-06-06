內地車企「沒有最捲只有更捲」 業內料價格戰打到年底

內地汽車市場競爭激烈，多個品牌參與價格戰盼以銷量取勝。業內人士指今年的價格戰勢必會打到年底，甚至是明年，「不要心懷僥幸，（在內捲這方面）沒有最捲，只有更捲。」

（編按：內捲是指同行之間爭相付出更多努力以爭奪有限資源，從而導致個體「收益努力比」下降的現象，可看作是努力的「通貨膨脹」。）

據內媒「第一財經」報道，今年5月內地共有12款重點車型上市，銷售策略與定價大致有4種：

福士（內地稱「大眾」）在華子公司營銷板塊一位管理層人士指出，今年內地車市第1季跟第2季的差異很大，第1季由於去年政策透支等原因，導致購買力不足。第2季市場需求復甦，然而「銷量是靠價格戰打下來的」。

內地多間車企降價促銷 30個品牌打價格戰

上汽集團一家子公司管理層人士表示，市面上很多車售價已低於成本，但頭部的幾家車企今年的戰略就是要銷量不要利潤。因為如果今天不能獲得市場份額，明天就可能出局。還有一家新興汽車企業的產品經理說，如今尺寸、價格、配置，傳統的定價邏輯蕩然無存，市場極度混亂，「很多車型一看就是沒有利潤的，但是大家都在捲價格，為了生存不擇手段。就像當年滴滴和UBER打價格戰一樣，希望捲死對手」。

報道指出，內地汽車行業競爭激烈，而且洗牌速度加快，過去3年，已被淘汰的汽車品牌至少有75個，未來2到3年，保守估計6成到7成的品牌將被淘汰。到2025年，內地排名前10的車企可能會佔據9成的市場，這意味著多數邊緣車企都將出局。

奇瑞汽車副總經理李學用稱，目前看來，車市價格戰勢必打到今年年底，甚至打到明年，車企必須做好決戰20個月的準備。

中汽協籲車企理性促銷 價格戰非長久之計

車企創辦人實名舉報山東縣委書記：為政績強迫虛報產值

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道