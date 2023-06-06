美媒：福士汽車正另覓供應 擺脫依賴中國電池零件

德國最大汽車企業福士（Volkswagen，內地稱大眾汽車）據報正在全球範圍另覓供應，以擺脫其在電池零件上100%依賴中國的局面。

《華爾街日報》引述福士董事會成員兼技術總監Thomas Schmall指，該公司正在從加拿大、印尼等各地尋找供應減少歐美地區銷售的電動車中使用的中國電池零件，最終目標是將中國零件在其製造的電池中所佔份額，由現時的100%降至50%。該項工作福士由去年成立的子公司PowerCo牽頭進行。

在中國擁有40多家工廠的福士，今年稍早已宣布斥巨資在加拿大設立電池廠，同時表明將尋求與亞洲國家合作，在10年內興建3間電池廠。

該報指，盡管中國的鋰供應只佔全球供應的一小部分，但電動車電池所用的精煉電池材料生產方面，其佔據了主導地位。除了福士，其他西方車廠亦正設法在電池生產方面不依賴中國，這些努力突顯出，在西方努力降低對中國的依賴之際，跨國公司是何時進行調整。

美國和歐盟正投入數以百億美元以追趕中國，試圖打破中國在從高科技武器到智能手機和電動車等各種產品都需要的核心資源上的主導地位。

責任編輯：陳建錫