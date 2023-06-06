首談中國行 馬斯克：北京擬立法監管人工智能

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，中國政府將對人工智能（AI）技術的使用進行立法監管。

綜合路透社和法新社報導，馬斯克周一（5日）表示，他早前訪問中國期間，與中方高層官員就AI技術的風險和監管要求進行了具建設性的討論，「我從這些對話中得到的理解是，中國政府將在國內對AI進行監管。」

馬斯克未有透露更多細節，但可能是指一項全面性的法律草案，要求新的AI產品在發布前進行安全評估，確保它們反映社會主義價值觀。

馬斯克上周訪華，先後與國務委員兼外長秦剛、商務部長王文濤及工信部長金壯龍會面。他曾表示，AI讓他備受壓力，認為美國政府應該監管有關領域，避免AI走向危險境地。

另外，國家網信辦4月就《生成式人工智能服務管理辦法》公開徵求意見，提出利用AI生成的內容，應體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、破壞國家統一等內容。有關產品向公眾提供服務前，亦應向國家網信部門申報安全評估。

內地擬立法管理生成式AI 生成內容不得顛覆國家政權

繼馬斯克、摩通CEO後 LVMH總裁阿爾諾據報本月訪華

責任編輯：易燕丹

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