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內地一孩生育率跌至0.5意味甚麼？ 專家說要警惕

國情動向 13:48 2023/06/06

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內地一孩生育率跌至0.5的消息在國內引發關注，專家警告，總和生育率需重視，特別是一孩生育率，要警惕終身不婚不育情況，採取措施應對。

所謂的總和生育率是指平均每對夫婦生育的子女數，通常每對夫婦大約需要生育2.1個孩子才能使上下兩代人之間人數相等。一般總和生育率低於1.5個孩子，稱為很低生育率。一孩率是育齡婦女中第一個孩子的出生人數在全部出生人數中的比率。

國際間通認總和生育率1.5是高度敏感警戒線，一旦降至1.5以下，即陷入低生育率陷阱。

能生願生一孩的家庭數量明顯減少

中國人口與發展研究中心主任賀丹發布的《建立生育支持政策體系 注重加強一孩生育支持》顯示，中國總和生育率從2019年的1.52下降至2022年的1.07。分孩次看，一孩生育率從0.7跌至0.5，一孩平均生育年齡從26.4歲升高至27.4歲。能生願生一孩的家庭數量明顯減少。

賀丹認為，一孩生育的萎縮和推遲是拉低生育水平的主要原因，亦進一步降低二孩和三孩生育率，加劇生育水平下降趨勢。就現在的生育結構來看，一孩的提升空間還很大。

警惕終身不婚不育 採取措施

西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保昨日表示，一些研究證明，總和生育率能一定程度上反映生育水平，但是受到生育推遲的影響，所以會比女性實際終身生育的孩數低一些。

姜全保指出，中國的一孩生育率下降到0.5，不代表中國女性只有50%的生育一孩。如果想度量有多少女性最終生育一孩，可以看女性到50歲的曾經生育比例，即終身生育率。

姜全保建議，首先要對總和生育率，尤其是一孩生育率下降高度重視，當前國家採取了非常積極的生育政策，就是要提高生育水平。二是要提供多指標的比較，全面綜合地看待生育水平。三是要警惕終身不婚不育這個情況，採取一些措施應對。

責任編輯：陳俊賢

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