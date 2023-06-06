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內地青年搵工有幾難? 倫敦大學尖子在二線城市爭做安檢

經濟脈搏 12:31 2023/06/06

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內地青年就業情況嚴峻，浙江溫州機場一則錄取公告近日再次引發議論，原因是聘用的安檢員、驅鳥員幾乎清一色是大學生，甚至包括倫敦大學的海歸尖子。

該則由溫州機場集團發布《2023年春季招聘擬錄用人員公示》提到，集團擬錄用倫敦大學皇家霍洛威學院工商管理專業的林某、白俄羅斯國立大學財務管理專業的洪某為「安檢護衛部普通安檢員」，該職位其餘受騁人士分別來自浙江海洋大學東海科學技術學院、重慶大學城市科技學院、集美大學誠毅學院等。

另外，集團擬錄用河南理工大學土木工程專業的別某、浙江大學動物科學專業的陳某、浙江理工大學建築學專業的邱某為「場務及驅鳥員」。

上述兩個職位的應徵條件同樣令人吃驚，均要求大學及以上學位，英文需達到「大學英語四級考試」的全國水平，其中，安檢員特別要求應徵者擁有電子信息、電腦、交通運輸、工商管理、公共管理、安全等方面學位，驅鳥員的要求則是生物、生態、動植物、環境科學、土木工程及建築等方面學位。

事實上，內地大學畢業生無法找到與學歷匹配的工作已非新鮮事，近年不時傳出名校生湧到小城市爭做公務員、教師，甚至工廠工人、城管等工作的消息。官方主導的輿論今年來多次呼籲畢業生「脫下孔乙己的長衫」，別介懷從事一些低學歷要求和技術含量的工作，但該論調在坊間未受到太多認同。

與此同時，全國最新的青年失業率史無前例地突破20%，今年高校畢業季即將到來，預料將有1158萬畢業生，比去年多82萬，下半年的青年就業問題恐雪上加霜。內地機構上周公布的一個調查提到，自疫情以來，全國累計產生的失業青年約5400萬，並形容當前已進入了新中國成立後的三次失業高峰。

責任編輯：陳建錫

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