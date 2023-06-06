人妻當街捉姦被丈夫開車拖行20米 路人合力圍堵譴責 （有片）

內地瘋傳一段「大婆」當街捉姦被丈夫開車拖行20多米的影片，引發路過行人和網民憤怒。

事發在河北省石家莊市街道，一名中年婦人帶着2名孩子逛街時發現，丈夫的車子停在馬路邊，上前查看後揭發丈夫與「二奶」約會。婦人一怒之下，在車外用手抓着二奶的頭髮，並要求丈夫落車。

但車上兩人不予理會，丈夫更突然加速企圖逃離現場，而婦人被拖行20多米，邊喊「抓小三，抓小三」，直至遇到塞車才停下。在場群眾隨即一擁而上將車包圍，並將中年婦人的丈夫和二奶一同拖出車外，大聲進行譴責。

婦人當場表示要離婚，要求丈夫「淨身出戶」，將房、車等財產全部歸還給她，並放棄孩子的撫養權，男子當場答應同意。據報丈夫事後因涉嫌危險駕駛，被警員帶走調查。

網民這樣看：

畢竟是夫妻，還真能狠下這個心。

出軌了一點愧疚感沒有，還這麼殘暴，這是想要原配的命啊？

讓孩子怎麼看你這個做父親的，難道也讓該子跟你學嗎？

既然已經看清了這個渣男的面貌，就早點跟他分開吧。

不要說浪子回頭金不換，他能背叛婚姻1次，也能背叛婚姻很多次，離婚過好以後的日子。

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責任編輯：易燕丹

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