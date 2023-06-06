  • 28°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人妻當街捉姦被丈夫開車拖行20米 路人合力圍堵譴責 （有片）

社會熱點 13:12 2023/06/06

分享：

分享：

內地瘋傳一段「大婆」當街捉姦被丈夫開車拖行20多米的影片，引發路過行人和網民憤怒。

事發在河北省石家莊市街道，一名中年婦人帶着2名孩子逛街時發現，丈夫的車子停在馬路邊，上前查看後揭發丈夫與「二奶」約會。婦人一怒之下，在車外用手抓着二奶的頭髮，並要求丈夫落車。

但車上兩人不予理會，丈夫更突然加速企圖逃離現場，而婦人被拖行20多米，邊喊「抓小三，抓小三」，直至遇到塞車才停下。在場群眾隨即一擁而上將車包圍，並將中年婦人的丈夫和二奶一同拖出車外，大聲進行譴責。

婦人當場表示要離婚，要求丈夫「淨身出戶」，將房、車等財產全部歸還給她，並放棄孩子的撫養權，男子當場答應同意。據報丈夫事後因涉嫌危險駕駛，被警員帶走調查。

網民這樣看：
畢竟是夫妻，還真能狠下這個心。
出軌了一點愧疚感沒有，還這麼殘暴，這是想要原配的命啊？
讓孩子怎麼看你這個做父親的，難道也讓該子跟你學嗎？
既然已經看清了這個渣男的面貌，就早點跟他分開吧。
不要說浪子回頭金不換，他能背叛婚姻1次，也能背叛婚姻很多次，離婚過好以後的日子。

上海人妻聲討小三 拉橫額點名道姓「為丈夫納妾」

「不能僅以出軌為由請求離婚」 山東高法文章惹議

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中金高層傳「理性出軌」熱爆金融圈 179字精讀版來了（有片）
2021/04/09
中金高層傳「理性出軌」熱爆金融圈 179字精讀版來了（有片）
「不能僅以出軌為由請求離婚」 山東高法文章惹議
2022/01/02
「不能僅以出軌為由請求離婚」 山東高法文章惹議
上海人妻聲討小三 拉橫額點名道姓「為丈夫納妾」
2023/05/26
上海人妻聲討小三 拉橫額點名道姓「為丈夫納妾」
拒停車受調查 河南司機將52歲女警拖行5公里致死（有片）
2022/08/14
拒停車受調查 河南司機將52歲女警拖行5公里致死（有片）

你可能感興趣

中金高層傳「理性出軌」熱爆金融圈 179字精讀版來了（有片）
15:52 2021/04/09
中金高層傳「理性出軌」熱爆金融圈 179字精讀版來了（有片）
「不能僅以出軌為由請求離婚」 山東高法文章惹議
19:37 2022/01/02
「不能僅以出軌為由請求離婚」 山東高法文章惹議
上海人妻聲討小三 拉橫額點名道姓「為丈夫納妾」
16:37 2023/05/26
上海人妻聲討小三 拉橫額點名道姓「為丈夫納妾」
網絡熱話 兩性關係 夫妻之道 出軌 離婚 結婚 危險駕駛 河北省

上一篇文章

肇慶土豪狂掃42個單位想一次打通 嚇壞全棟300戶

下一篇文章

首談中國行 馬斯克：北京擬立法監管人工智能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

ChatGPT挑戰內地考試 成績非常好但這一科得零分
ChatGPT挑戰內地考試 成績非常好但這一科得零分
日女不滿空姐無講日文失控狂罵 華航：要求落機並通報航警
日女不滿空姐無講日文失控狂罵 華航：要求落機並通報航警
曼谷警方搗破夜場毒品派對 48名中國遊客被拘
曼谷警方搗破夜場毒品派對 48名中國遊客被拘
解放軍艦台海橫切「鐘雲號」 美軍30秒影片曝光（有片）
解放軍艦台海橫切「鐘雲號」 美軍30秒影片曝光（有片）
江西學校飯堂吃出老鼠頭？學校澄清：是鴨脖（有圖慎入）
江西學校飯堂吃出老鼠頭？學校澄清：是鴨脖（有圖慎入）
湖南女獨自登珠峰遇險獲救 只願承擔4成救援費
湖南女獨自登珠峰遇險獲救 只願承擔4成救援費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款