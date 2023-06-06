肇慶土豪掃42個單位一次打通 全棟300戶居民嚇到震（有片）

日出康城業主拆主力牆震驚全港之際，廣東肇慶也發生類似而更誇張的事件，一名土豪狂掃42個單位，計劃一次打通全層樓，嚇壞樓上300戶居民。

廣東廣播電視台近日曝光了這宗事件，該台接到 肇慶四會市吾悅廣場悅公館的居民求助，稱該公寓二樓全層被一名土豪買下，後者最近請人動工拆牆、打斷樑柱，而為了方便裝修建築垃圾的運輸，工程隊伍甚至直接打穿了一樓的天花板。在工程開始後，樓上居民家中的牆身已陸續出現裂痕。

▲ 涉事樓層約三分一的牆身已被打通。

電視台記者到現場查看，發現 公寓二樓多面牆體被拆，樑柱部分裸露出鋼筋，估計涉事樓層面積約1800平方米，拆除面積已近三分之一。有居民表示擔憂， 「這是11層的大樓，上面還住著300多戶...等他把這整個拆完以後，這裡一堵牆都沒有，就靠幾個柱子去支撐整個大樓，萬一這個樓塌了，我們人怎麼辦？」

記者經居民得知，涉事業主打算將全層改建成娛樂場所。物管公司承認疏忽管理，強調已要求涉事業主提交住建部門的施工許可，但對方仍在「走流程」。

報道出街後，四會市住建局即時下發違章裝修整改告知單，責令施工現場停工整改，並派出專家對樓宇的損害情況進行勘察。

責任編輯：陳建錫