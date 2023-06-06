國務院旗下媒體：一線城市限購應適時調整

內地樓市復甦動力減弱，一線城市房地產銷售回落明顯。由國務院發展研究中心主辦的《中國經濟時報》發文稱，隨著「房住不炒」機制逐步建立，限購等調整手段應適時優化調整，直至退出，而代之以穩定的、制度化的長效機制。稍早前業內預計，6月中央和地方政府有望加快推進穩樓市政策出台，修復市場信心和預期。

限購是各地直接調控房地產的利器之一

文章稱，今年一季度，受前期積壓購房需求加速釋放等影響，一線城市房地產成交量顯著回升。但此後，市場回溫動能減弱，4月成交熱度開始回落，5月市場活躍度繼續下滑。業內預計，6月，中央和地方政府有望加快推進穩樓市政策的出台，進一步探索豐富的政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。其中，一線城市房地產限購等限制性政策調整值得關注。

內地5月百城新房價格按月止漲轉跌 料6月穩樓市政策加快出台

所謂限購政策是依據是否有戶籍和社保繳納等來限制購房的相關政策，從需求側對房地產市場進行直接調控，打擊投機炒房行為，以抑制房價過快上漲。在以往幾輪的房地產調整周期中，限購等限制性政策的強化或放松，成為各地直接調控房地產的利器之一。

此輪房地產調整以來，一些城市開始放松限購政策。據中指研究院統計，2023年以來，已有杭州、南京、合肥、鄭州、沈陽、廈門、武漢、長沙、濟南等14城對限購政策進行優化。

深圳、北京已出現調整限購的嘗試

以杭州為例，目前除主城區外，錢塘區、富陽區、臨平區全域實現限購放寬；蕭山區、余杭區部分區域放寬；臨安區一直不限購。

一線城市的深圳、北京亦已出現限購調整的嘗試。3月份，深圳宣布深汕合作區放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購，即無需提供無房證明。4月份，北京宣布擬在房山試點多子女家庭和職住平衡家庭購房支持政策；房山區發布引才聚才支持辦法，落實引進落戶、住房保障等優惠政策。

業內認為，一些一線、新一線城市採取「一區一策」優化限購等樓市限制性政策，促使非核心區去庫存的同時，又不影響核心區域穩定房價，此舉值得更多城市借鑒。未來，一線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整限購等政策，對於一些住宅市場比較冷、購買力較弱的區域，可能會先放開限購等政策，而對於一些住宅市場購買力較旺的地方，可能會繼續執行限購等政策，以保持具有風向標意義的一線城市房地產市場平穩、健康發展。

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責任編輯：尹航

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