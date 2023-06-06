揸Tesla遇車禍後 林志穎出任小鵬汽車代言人

新能源汽車小鵬汽車今日官宣，台灣藝人林志穎成為小鵬G6品牌代言人，這也是林志穎在上次Tesla（特斯拉）碰撞事故後，首次出任汽車產品代言人。

小鵬汽車董事長何小鵬轉發了相關微博，歡迎林志穎這位「新鵬友」。

前不久，一組林志穎在珠海賽車場的照片在網上曝光，照片顯示，林志穎身穿賽車服，手拿頭盔在賽道一旁，身體狀態良好。同時，林志穎還曬出了兩張照片，從身後車型來看，應該正是即將發售的小鵬G6。

此次珠海賽車場試駕也是林志穎在車禍恢復後的首次下賽道活動。

林志穎微博今日發文稱，「很開心能夠成為小鵬G6的品牌智友，對我而言這是一次新體驗、新旅程。」同時，林志穎還發布一段代言小鵬G6的駕車影片。

去年7月，林志穎駕駛特斯拉Model X在行駛中發生車禍，車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，在副駕駛座的兒子臉部擦傷。

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責任編輯：袁瑋婧