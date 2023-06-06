多家大行存款利率將再迎下調 人幣美元皆涉及（更新版）

內地官媒《證券時報》指，從多個信源核實到，多家國有大行近日將下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。

其中，人民幣活期存款利率調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5萬美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高於4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達5%左右。

美元定期存款利率下調已落地

報道指，有大行總行人士證實了人民幣存款利率將有不同幅度下調一事。而對於美元定期存款利率下調，有的大行已於本周一（5日）落地，另有大行將於近日實施。

此前彭博社引述多家國有大行的消息人士指，北京已要求大型銀行再次降低存款利率，以減少社會存款和增加貸款的意欲，籍此提振國內經濟。

該消息從中國銀行、工商銀行及交通銀行的人士口中得知，北京上周已建議降低一系列產品的利率，各銀行正評估有關要求，可能最早在本周調整利率。但消息人士補充，此舉並非強制性執行。

內地部分商業銀行過去幾個月中已下調定期存款利率，國有大行上月也調降協定存款和通知存款的利率上限，以緩解淨息差壓力及穩定經濟。

有業內人士向內媒指，雖然今年已經歷多輪銀行降息潮，但目前淨息差仍然承壓，未來存款利率有調降的空間。

消息傳出後，人民幣離岸價迅速跌穿7.13。

責任編輯：陳建錫