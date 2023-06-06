地方財政承壓縮減教育預算 部分內地大學學費升逾5成

中國部分大學今年大幅提高學費，漲幅高達54%，當中有些學校近20年來首次上調學費。

中國教育部預算報告顯示，教育部2023年高等教育預算支出預計為1026億元（人民幣，下同），較上年下降3.7%。

據路透社，在三年疫情防控政策衝擊、房地產危機和經濟疲弱令地方政府陷入財政困境的背景下，中國部分高度依賴國家資助的公立大學的學費出現了大幅上漲情況。

報道指，上海市今年4月聽證會後決定，秋季開始提高學費，是近20年來的首次調整。上海華東理工大學周日（4日）發布通知，該校主修科學、工程和體育教育的新生學費漲幅達54%，達7700元每年，而文科新生學費則上漲了30%；上海電機學院昨日發布通知，理工科學費上漲40%，至7000元每年。管理學、經濟學和文學等比去年上漲30%，至6500元每年。

值得注意的是，根據四川政府聲明，該省學費漲幅最大，高達41%。東北也上調了不同專業的學費。

根據北京理工大學教授劉進的研究成果，一支由高教專家組絾的團隊上月呼籲，大幅上調外國留學生的學費。亦建議，將外國留學生的學費從每年約2萬元提高到11萬元。

責任編輯：陳俊賢

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