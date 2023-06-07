世銀上調今年中國GDP預測至5.6% 前期過度儲蓄將支撐消費

世界銀行將中國2023年的經濟增長預測從4.3%上調至5.6%，認為前期的過度儲蓄將支撐家庭消費，房地產行業初步擺脫長期低迷的局面，加上基建刺激措施，有望拉動投資溫和回升。雖然東亞地區的經濟重啟效應有所消退，但中國的復甦將抵消部分經增長放緩的影響，並帶動整體地區的經濟增長升至5.5%。

世銀周二（6日）發表最新一期的《全球經濟展望》提到，今年初，中國因疫情期間受壓抑的需求得到釋放，零售額大幅上升，工業生產增長也溫和回升。接觸密集型服務行業的反彈、春節期間的強勁支出、旅行的恢復，以及民工迅速返回工作場所等因素，均為國內經濟活動提供了支持。

經濟重開和此前積累的過度儲蓄將會支撐中國家庭的支出增長，特別是在服務上的開支。受高額債務拖累的房地產業，最近出現了走出長期低迷的初步跡象。政府在「保交樓」、改善行業信心方面所採取的各項政策，推動愈來愈多的城市的樓價上漲。在基建刺激措施、房地產業逐步復甦支持下，投資將溫和回升。

同時，由於存在閒置資源，包括勞動力市場，中國今年的通脹水平，預計將保持在官員目標以下。

報告亦中國正面臨的下行風險，包括國內和全球金融條件緊於預期、房地產業持續疲軟、疫後重啟對經濟的提振作用迅速消退，以及地緣政治緊張加劇等。另外，報告亦將中國明年的經濟增長預測小幅下調0.4個百分點至4.6%，原因是中國的重新開放早於預期。

責任編輯：陳建錫