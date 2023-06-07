內地靈活就業者湧入網約車市場 日均接不到10單

內地有不少靈活就業者湧入網約車市場註冊做司機，可是司機越來越多，打車人數增速比不上司機數量增速。在僧多粥少的情況下，以山東濟南為例，網約車司機們日均接單量不到10單。

據內地自媒體的一篇文章，按照取得網約車從業資格證的人員數量計算，2020年時，這一數字是289.1萬，對應的是3.65億網約車用戶；2022年底，從業者攀升到509萬，但用戶則僅僅上升到4.37億。

如果按照滴滴出行公布的數據，這一從業群體的數量更龐大。2021年3月，滴滴平台的年活躍司機為1,300萬名，而到今年3月，已激增至1,900萬名。

從短期來看，近三年疫情衝擊導致新增靈活就業人數變多，加之每年的春季又是搵工轉工旺季，大量人員湧入使得網約車司機這一職業極度飽和。

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據不完全統計，今年春節後已有廣東珠海和東莞、山東濟南、浙江溫州等地的交通主管部門發出提示，稱當地的網約車市場已趨於飽和，提醒從業者謹慎入場。在剛剛過去的5月，湖南長沙和海南三亞兩地更通知將暫停受理網約車運輸證新增業務，待當地的運力評估完成後，再適時恢復相關業務辦理。

想成為網約車司機的就業者被關閉了大門，而一些老司機的生意也並不好做，據濟南市城鄉交通運輸局在今年4月發布的消息，該市共有注冊網約車17,800輛，取得網約車從業資格證的駕駛員近36,000人，但每台車日均接單量卻不足10單。

據東莞市交通運輸局發布的數據顯示，今年第一季，該市共有77.3%的網約出租車每天接單不足10單；而那些日均訂單超過10單的網約車中，單車日均營收也不過在260元（約286港元）左右。

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責任編輯：尹航

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