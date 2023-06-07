孟晚舟：數字化正重塑金融 華為將持續投入根技術研究

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在華為全球智慧金融峰會上表示，公司將持續投入根技術研究，不斷提升產品韌性。實現雲網邊端高性能、高可靠、高安全，在技術領先的同時，深入金融場景創新。

孟晚舟指出，智能世界正在加速到來，數字化和智能化正重塑金融，驅動新發展。具體而言，金融行業正面臨著數字化客戶、數字化資產、數字化產品，同時要走向數字化組織、數字化人才、數字化文化。

她說，在數字化轉型的道路上，華為將持續深化與合作夥伴的合作。通過其軟件開源、硬件開放來發展整個產業的生態。

華為推首款全棧自主數據庫GaussDB

另外，繼MetaERP後，華為雲今日在峰會上正式發布新一代分布式數據庫GaussDB。據介紹，GaussDB實現了核心代碼100%自主研發，是國內當前唯一做到軟硬協同、全棧自主的國產數據庫，具備高可用、高安全、高性能、高彈性、高智能的技術優勢。

華為雲CEO張平安表示，華為早在2001年就開始投入數據庫研發，GaussDB已在華為內部IT系統和多個行業核心業務系統得到應用。未來，GaussDB將深耕金融場景，並從金融行業走向其他對數據庫有高要求的行業。

歐盟擬強制禁止成員國使用華為5G設備

加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁