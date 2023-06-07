  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孟晚舟：數字化正重塑金融 華為將持續投入根技術研究

社會熱點 11:01 2023/06/07

分享：

分享：

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在華為全球智慧金融峰會上表示，公司將持續投入根技術研究，不斷提升產品韌性。實現雲網邊端高性能、高可靠、高安全，在技術領先的同時，深入金融場景創新。

孟晚舟指出，智能世界正在加速到來，數字化和智能化正重塑金融，驅動新發展。具體而言，金融行業正面臨著數字化客戶、數字化資產、數字化產品，同時要走向數字化組織、數字化人才、數字化文化。

她說，在數字化轉型的道路上，華為將持續深化與合作夥伴的合作。通過其軟件開源、硬件開放來發展整個產業的生態。

華為推首款全棧自主數據庫GaussDB

另外，繼MetaERP後，華為雲今日在峰會上正式發布新一代分布式數據庫GaussDB。據介紹，GaussDB實現了核心代碼100%自主研發，是國內當前唯一做到軟硬協同、全棧自主的國產數據庫，具備高可用、高安全、高性能、高彈性、高智能的技術優勢。

華為雲CEO張平安表示，華為早在2001年就開始投入數據庫研發，GaussDB已在華為內部IT系統和多個行業核心業務系統得到應用。未來，GaussDB將深耕金融場景，並從金融行業走向其他對數據庫有高要求的行業。

歐盟擬強制禁止成員國使用華為5G設備

加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

華為五倍薪酬再招天才少年 最高逾200萬人幣
2023/05/19
華為五倍薪酬再招天才少年 最高逾200萬人幣
美媒：中國打造資訊「黑匣」 收緊數據庫訪問渠道
2023/05/01
美媒：中國打造資訊「黑匣」 收緊數據庫訪問渠道
加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作
2023/05/09
加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作
歐盟擬強制禁止成員國使用華為5G設備
今日
歐盟擬強制禁止成員國使用華為5G設備

你可能感興趣

華為五倍薪酬再招天才少年 最高逾200萬人幣
21:10 2023/05/19
華為五倍薪酬再招天才少年 最高逾200萬人幣
美媒：中國打造資訊「黑匣」 收緊數據庫訪問渠道
22:02 2023/05/01
美媒：中國打造資訊「黑匣」 收緊數據庫訪問渠道
加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作
12:56 2023/05/09
加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作
科技產品 網絡保安 ERP 產品 金融 華為 中國

上一篇文章

深圳大學試點微信「刷手掌付錢」 過程不到一秒鐘

下一篇文章

內地靈活就業者湧入網約車市場 日均接不到10單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

肇慶土豪掃42個單位一次打通 全棟300戶居民嚇到震（有片）
肇慶土豪掃42個單位一次打通 全棟300戶居民嚇到震（有片）
揸Tesla遇車禍後 林志穎出任小鵬汽車代言人
揸Tesla遇車禍後 林志穎出任小鵬汽車代言人
湖南女獨自登珠峰遇險獲救 只願承擔4成救援費
湖南女獨自登珠峰遇險獲救 只願承擔4成救援費
人妻當街捉姦被丈夫開車拖行20米 路人合力圍堵譴責 （有片）
人妻當街捉姦被丈夫開車拖行20米 路人合力圍堵譴責 （有片）
長沙夜市熱賣爆炒鵝卵石 食法令人意想不到（有片）
長沙夜市熱賣爆炒鵝卵石 食法令人意想不到（有片）
日女不滿空姐無講日文失控狂罵 華航：要求落機並通報航警
日女不滿空姐無講日文失控狂罵 華航：要求落機並通報航警
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款