深圳大學試點微信「刷手掌付錢」 過程不到一秒鐘

微信支付、騰訊微卡團隊聯合深圳大學創新試點的「校園一掌通」服務近日正式上線，該校師生註冊錄入掌紋信息並授權綁定校園碼後即可開通刷掌支付功能，有學生體驗後稱「整個支付過程不到一秒」。

學生：支付過程科技感十足

據《深圳商報》，目前已有5台刷掌機在深圳大學聽山餐廳投入使用。深大師生可在餐廳的刷掌注冊機處錄入掌紋信息，通過掃碼在微信小程序中完成授權後綁定校園碼，即可開通刷掌支付功能。支付時，只需將掌心面對刷掌機的識別區，完成識別後，圓環變成綠色即為支付成功，隨後手機會收到扣款提示。

有學生說，微信刷掌比校園卡和掃碼支付更方便，不用擔心手機沒電或者不方便掃碼，在飯點很多人排隊的時候，刷掌也會更快。還有學生說，整個支付過程不到一秒，科技感體驗十足，更重要的是，終於不用一邊拿著手機或學生卡一邊端著餐盤了。

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據了解，深圳大學是內地首家支持「校園一掌通」服務的高校。學校信息中心介紹，按照計劃，除了聽山餐廳的刷掌消費功能已上線外，麗湖校區采薇餐廳在本學期內也將上線刷掌支付功能，門禁刷掌等服務也正在試點規劃中。原本刷校園卡和校園碼的場所，如圖書館、宿舍門禁、校園門禁、體育場館、宿舍水控等地方，技術上都可以實現刷掌方式。

掌紋難偽造 刷掌技術還可分辨雙胞胎

深圳大學信息中心主任助理、校園卡中心負責人龔黎旰說，刷掌技術跟人臉識別技術相比，速度更快、靈活度更高，平均耗時300毫秒，不受口罩、眼鏡等佩戴物影響，易適配不同用戶身高，無需抬頭低頭及反覆對焦，因此核身效率更高、使用者體驗更優。還有一點，在面對雙胞胎的時候，刷臉支付還是有一定概率出現模糊識別的情況，而刷掌技術則沒有這種顧慮。此外，刷掌支付比起指紋支付，可以實現「無接觸」支付，也更加衛生。

至於隱私和安全問題，龔黎旰介紹稱，人的掌紋難以偽造，同時，用戶主動確權擔憂少，避免用戶在不知情情況下核身或支付，減少誤識別概率，減少用戶對人臉隱私被竊取的擔憂。

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責任編輯：尹航

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