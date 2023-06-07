內地5月美元計出口按年跌7.5% 創四個月最大跌幅 進口跌幅放緩

中國海關總署公布，以美元計，5月出口按年跌7.5%，創四個月最大跌幅且遠遜市場預期；進口按年跌4.5%，跌幅收窄並優於預期。5月貿貿易順差658.1億美元，收窄16.1%。

以人民幣計價，5月進出口3.45萬億元，按年增長0.5%。其中，出口1.95萬億元，跌0.8%；進口1.5萬億元，增長2.3%。貿易順差4523.3億元，收窄9.7%。

今年前5個月，按人民幣計，中國外貿進出口總值16.77萬億元，按年增長4.7%，其中出口9.62萬億元，按年增長8.1%；進口7.15萬億元，按年增長0.5%。

前五月對美出口跌8.5%

期內，東盟繼續為中國第一大貿易夥伴，進出口2.59萬億元，按年增長9.9%，佔中國外貿總值的15.4%。對歐盟進出口2.28萬億元，按年增長3.6%。同期，對「一帶一路」沿線國家進出口5.78萬億元，按年增長13.2%，其中對哈薩克斯坦等中亞五國增長44%。對RCEP其他成員國進出口5.11萬億元，按年增長4.5%。

此外，對美國、日本進出口下降。前五月，中國與美國貿易總值為1.89萬億元，下降5.5%。其中，對美國出口1.38萬億元，下降8.5%。與日本貿易總值為9026.6億元，下降3.5%。其中，對日本出口4612.7億元，增長5.4%；自日本進口4413.9億元，下降11.3%。

責任編輯：易燕丹

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