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蘋果AR頭盔在內地被質疑 科技人問為何迴避AI大戰?

社會熱點 12:03 2023/06/07

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蘋果宣布推出首款AR/VR頭盔，但在作為全球電子產品最大消費市場的中國，該決定並不被看好。科技界人士認為，在全球掀起人工智能（AI）風潮之際，蘋果刻意迴避AI發展，改走潮流奢侈品的道路，令人失望。有業內人士把蘋果頭盔比喻為一輛性能強悍的馬車，但當前所需要的是革快時代的蒸汽機。

內媒第一財經訪問了多名科技界人士，普遍認為該產品雖然能夠為AR行業帶來希望，但未解決行業一直以來存在的性價比與受眾群等問題，而蘋果在AI方面的佈局未作出更多披露，尤其在微軟、Google等全面擁抱AI，致力把人工智能融入自家產品和生態系統時，蘋果的舉動無異於放棄了售賣未來。

「主打沉浸式體驗的元宇宙，應該屬於5年或10年後的時代，而當前這個時代，則是大模型和AIGC（人工智能生成內容）主導。」AI企業出門問問CEO李志飛指，蘋果本次並無呈現AIGC佈局，反而刻意迴避或淡化AI主題，或許仍在奠基更深度的戰略，但過於神秘讓它愈發缺乏AI影響力，與第一梯隊漸行漸遠。

知名蘋果產品分析師郭明錤亦指，長期而言，AppleAR/VR頭盔的成功關鍵因素在於能否與AI/AIGC高度整合，投資者應更關注的是AI業務的本身。

另一位VR行業資深人士指，蘋果加入行業很好，但這不會是行業生死的分水嶺，不可能指望一款價格五位數人民幣的XR設備能撬開萎靡的市場。如果一個行業從業員，現在還拿蘋果AR眼鏡設備當救世主，那這個人更應該反思一下其公司在行業裡是否還有存在的必要。

IDC報告顯示，2023 年第一季度，中國AR/VR 市場出貨17.3 萬台，同比下滑37.6%

責任編輯：陳建錫

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