德企西門子CEO本月再訪華 曾稱退出中國市場不是可選項

近日多有外企高層訪華，分析指這折射出商界對與中國「脫鉤斷鏈」的反對。有關人士稱，德國西門子（Siemens）董事會主席、總裁兼首席執行官（CEO）博樂仁（Roland Busch）將於6月中旬訪華，這是他今年第二次到訪中國，將宣布西門子在中國市場的新動作。

內地官媒《環球時報》報道指，此次訪華期間，博樂仁將出席在北京舉辦的西門子首屆數字經濟論壇。他還將與政府和行業合作伙伴共同探討如何推動產業數字化和低碳化轉型，宣布西門子在中國市場的一系列重要舉措。

今年3月，博樂仁曾來華參加中國發展高層論壇2023年年會，並與國家發改委主任鄭柵潔會見。博樂仁表示，西門子高度重視對華合作，將進一步與中方合作伙伴一起打造產業數字化生態，願在促進德中合作與交流方面繼續作出貢獻。

近期，博樂仁在接受英媒訪問時也重申中國市場對於西門子的重要性。博樂仁強調，中國市場目前佔該公司營收的13%，退出中國市場不是一個可選項。他還表示，中國市場對於提高西門子的技術水平十分重要。

據《證券時報》報道，深圳市委書記孟凡利昨日(6日)與西門子全球執行副總裁、西門子中國董事長肖松一行會談時表示，歡迎西門子進一步加大在深圳投資和業務佈局，探索更多新業務新業態，在更多領域深化推進雙方務實合作，不斷實現更多互利共贏成果。深圳市將持續營造一流營商環境，支持企業在深圳實現更好更大發展。

公開資料顯示，西門子是德國的一家跨國企業，其電子與電機產品是全球業界先驅，並活躍於能源、醫療、工業、基礎建設及城市業務等領域。

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責任編輯：尹航

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