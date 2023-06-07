分析：外需偏弱繼續拖累中國出口 提振內需迫切

▲ 內地近兩年大力推動新能源汽車消費。（資料圖片）

內地5月出口數據大幅差過預期，市場分析指，外需疲弱料延續出口的下降趨勢，內地將更加依賴內需，如何持續提振內需是今年官方面臨的一大壓力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，進出口增速進一步下降，主要受內外需偏弱和去年基數有所抬高影響，全球需求趨緩仍是外貿出口最大挑戰。從趨勢看，受去年高基數影響，後續出口增速或繼續放緩，但從近期數據看，海外需求仍具一定韌性，中國外貿品類齊全、政策效果釋放，能繼續對外貿有支撐。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，中國要更依賴內需，年內餘下時間政府將面臨持續提振內需的壓力，因為全球需求下半年可能進一步走軟。華創證券投資顧問部總經理屈慶指，當月數據欠佳反映之前的出口好是短期現象，6月、7月仍然會受基數偏高影響，預計出口下降趨勢延續。上海證券宏觀分析師胡月曉指，未來進出口按年增速延續輕度萎縮狀態，但順差仍維持高位。匯率因素對美元計價數據也有影響，本幣計價波動明顯較小。

另有分析師指，人民幣匯率破7給予中國出口企業暫時喘息的機會，但外需的強弱對出口影響程度遠大於匯率變動，勿對人幣貶值能提振出口有過高期望。

至於進口方面較預期優勝，分析指，伴隨國內擴內需及消費的逐漸復甦，進口有望成為拉動中國外貿的主力。

責任編輯：陳建錫