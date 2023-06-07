10名中國職業桌球手涉打假波 梁文博、李行被罰終身禁賽　

世界職業桌球協會周二（6日）宣布，對10名被指控打假波的中國球手作出裁決，其中梁文博、李行被罰終身禁賽，其餘8人被禁賽5年4個月至1年8個月不等。所有球手可在本月20日前對判決提出上訴。

自去年10月27日宣布對梁文博實施臨時禁賽以來，世界職業桌球協會在隨後兩個多月內陸續對魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉、顏丙濤、陳子凡、趙心童、張健康採取同樣措施，指上述球手涉嫌以賭波為目的操縱比賽結果。

經查，梁文博除了操縱或參與操縱5場比賽，還教唆、慫恿或協助其他球手操縱9場比賽。另外，他違反規定對桌球比賽下注，在察覺協會的調查時試圖掩蓋自己操縱比賽的行為，並且拒絕配合調查。他還曾威脅其他球手，讓對方刪除手機上的信息或試圖讓對方不協助調查。

▲ 梁文博被罰終身禁賽，並支付4.3萬英鎊的費用。

李行同樣涉及操縱比賽以及慫恿或協助他人操縱比賽，曾下注桌球比賽，也曾試圖掩蓋其操縱比賽的行為。另外8人因操縱比賽或下注比賽被禁賽及罰款。

世界職業桌球協會主席費格遜表示，這是一宗極其複雜的案件，看到這麼多有天賦的年輕球手，迫於兩位資深選手施加的壓力而違反協會的行為準則，著實令人心痛。終身禁止參與任何桌球比賽的處罰，也說明這種行為完全不可接受。

中國台球協會發公告指，該協會對於賭波、打假波等有違體育道德的行為，始終秉持「零容忍」態度，並堅決嚴厲打擊賭波、打假波等行為，竭力打造公平公正的比賽環境。今後將進一步加大對旅英職業球員的管理力度，加強與國際組織的合作，共同防範類似事件再次發生。同時，在國內持續開展反賭打假、整治賽風賽紀、淨化賽場風氣的治理行動。

10名涉案球手判罰如下：

1、梁文博被判終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬英鎊的費用。

2、李行被判終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬英鎊的費用。

3、魯寧被判8年禁賽，在其提供配合和認罪後，減至5年零4個月，直至2028年4月6日，並支付7500英鎊的費用。

4、顏丙濤被判禁賽7年6個月，在其提供配合和認罪後，減為5年，直至2027年12月11日，並支付7500英鎊的費用。

5、趙心童被判禁賽2年6個月，在其提供配合和認罪後，減為1年8個月，直至2024年9月1日，並支付7500英鎊的費用。

6、趙劍波被判禁賽3年6個月，在其提供配合和認罪後，減為2年4個月，直至2025年4月7日，並支付7500英鎊的費用。

7、常冰玉被判禁賽3年，在其提供配合和認罪後，減為2年，直至2024年12月7日，並支付7500英鎊的費用。

8、白朗寧被判禁賽4年，在其提供配合和認罪後，減為2年8個月，直至2025年8月6日，並支付7500英鎊的費用。

9、陳子凡被判禁賽7年6個月，在其提供配合和認罪後，減為5年，直至2027年12月20日，並支付7500英鎊的費用。

10、張健康被判禁賽4年5個月，在其提供配合和認罪後，減為2年11個月，直至2025年12月1日，並支付7500英鎊的費用。

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責任編輯：易燕丹

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