  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

10名中國職業桌球手涉打假波 梁文博、李行被罰終身禁賽　

社會熱點 12:52 2023/06/07

分享：

分享：

世界職業桌球協會周二（6日）宣布，對10名被指控打假波的中國球手作出裁決，其中梁文博、李行被罰終身禁賽，其餘8人被禁賽5年4個月至1年8個月不等。所有球手可在本月20日前對判決提出上訴。

自去年10月27日宣布對梁文博實施臨時禁賽以來，世界職業桌球協會在隨後兩個多月內陸續對魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉、顏丙濤、陳子凡、趙心童、張健康採取同樣措施，指上述球手涉嫌以賭波為目的操縱比賽結果。

經查，梁文博除了操縱或參與操縱5場比賽，還教唆、慫恿或協助其他球手操縱9場比賽。另外，他違反規定對桌球比賽下注，在察覺協會的調查時試圖掩蓋自己操縱比賽的行為，並且拒絕配合調查。他還曾威脅其他球手，讓對方刪除手機上的信息或試圖讓對方不協助調查。

梁文博被罰終身禁賽，並支付4.3萬英鎊的費用。

李行同樣涉及操縱比賽以及慫恿或協助他人操縱比賽，曾下注桌球比賽，也曾試圖掩蓋其操縱比賽的行為。另外8人因操縱比賽或下注比賽被禁賽及罰款。

世界職業桌球協會主席費格遜表示，這是一宗極其複雜的案件，看到這麼多有天賦的年輕球手，迫於兩位資深選手施加的壓力而違反協會的行為準則，著實令人心痛。終身禁止參與任何桌球比賽的處罰，也說明這種行為完全不可接受。

中國台球協會發公告指，該協會對於賭波、打假波等有違體育道德的行為，始終秉持「零容忍」態度，並堅決嚴厲打擊賭波、打假波等行為，竭力打造公平公正的比賽環境。今後將進一步加大對旅英職業球員的管理力度，加強與國際組織的合作，共同防範類似事件再次發生。同時，在國內持續開展反賭打假、整治賽風賽紀、淨化賽場風氣的治理行動。

10名涉案球手判罰如下：

  • 1、梁文博被判終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬英鎊的費用。
  • 2、李行被判終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬英鎊的費用。
  • 3、魯寧被判8年禁賽，在其提供配合和認罪後，減至5年零4個月，直至2028年4月6日，並支付7500英鎊的費用。
  • 4、顏丙濤被判禁賽7年6個月，在其提供配合和認罪後，減為5年，直至2027年12月11日，並支付7500英鎊的費用。
  • 5、趙心童被判禁賽2年6個月，在其提供配合和認罪後，減為1年8個月，直至2024年9月1日，並支付7500英鎊的費用。
  • 6、趙劍波被判禁賽3年6個月，在其提供配合和認罪後，減為2年4個月，直至2025年4月7日，並支付7500英鎊的費用。
  • 7、常冰玉被判禁賽3年，在其提供配合和認罪後，減為2年，直至2024年12月7日，並支付7500英鎊的費用。
  • 8、白朗寧被判禁賽4年，在其提供配合和認罪後，減為2年8個月，直至2025年8月6日，並支付7500英鎊的費用。
  • 9、陳子凡被判禁賽7年6個月，在其提供配合和認罪後，減為5年，直至2027年12月20日，並支付7500英鎊的費用。
  • 10、張健康被判禁賽4年5個月，在其提供配合和認罪後，減為2年11個月，直至2025年12月1日，並支付7500英鎊的費用。

世界第9趙心童涉打假波 中國桌球累計10人遭禁賽

國家體育總局局長：要果斷遏制體育腐敗

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文
運動員 罪案 非法賭博 比賽 英式桌球 賭波 中國

下一篇文章

蘋果AR頭盔在內地被質疑 科技人問為何迴避AI大戰?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

肇慶土豪掃42個單位一次打通 全棟300戶居民嚇到震（有片）
肇慶土豪掃42個單位一次打通 全棟300戶居民嚇到震（有片）
揸Tesla遇車禍後 林志穎出任小鵬汽車代言人
揸Tesla遇車禍後 林志穎出任小鵬汽車代言人
湖南女獨自登珠峰遇險獲救 只願承擔4成救援費
湖南女獨自登珠峰遇險獲救 只願承擔4成救援費
人妻當街捉姦被丈夫開車拖行20米 路人合力圍堵譴責 （有片）
人妻當街捉姦被丈夫開車拖行20米 路人合力圍堵譴責 （有片）
長沙夜市熱賣爆炒鵝卵石 食法令人意想不到（有片）
長沙夜市熱賣爆炒鵝卵石 食法令人意想不到（有片）
日女不滿空姐無講日文失控狂罵 華航：要求落機並通報航警
日女不滿空姐無講日文失控狂罵 華航：要求落機並通報航警
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款