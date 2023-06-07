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內地對美出口跌幅擴大 首5個月對俄出口按年急升75%

經濟脈搏 15:55 2023/06/07

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內地5月進出口放緩，在外貿目的地上，對美國、日本的進出口繼續下降。按美元計，今年首5月對美國出口按年跌15.1%，對俄羅斯出口急升至75.6%。

中國海關總署發布數據顯示，今年1至5月，中國以美元計價對俄羅斯出口按年增長75.6%，進口增長20.4%。期內，中國對俄羅斯貿易逆差79.1億美；5月單月逆差20.4億美元。

與美國貿易繼續收縮，今年首5個月，中國以美元計價對美國出口按年下降15.1%，進口亦跌3.6%。測算顯示，中國對美國順差1267.6億美元；5月單月為順差281.6億美元。

按美元計價，今年5月份中國進出口5011.9億美元，下降6.2%。其中，出口2835億美元，下降7.5%；進口2176.9億美元，下降4.5%；貿易順差658.1億美元，收窄16.1%。

東方金誠首席宏觀分析師王青王青表示，對美出口額按年下降18.2%，為連續10個月按年負增長，降幅較上月擴大11.7個百分點。除了上年同期出口增速基數抬高6.3個百分點帶來的影響外，前期美聯儲持續大幅加息，正在對美國國內總需求形成較強抑制效應，加之近期銀行業危機會進一步加劇經濟下行，這些因素都會抑制其整體進口需求。

王青還指出，近期中國對美出口降幅明顯超過美國進口整體降幅，也與美國進口更多轉向西歐、北美有關，背後或反映後疫情階段美國對高值耐用消費品的需求保持較強韌性。

類似地，同樣受上年同期基數抬高、進口需求下降等因素影響，5月中國對歐盟出口按年下降7%，增速較上月放緩10.9個百分點。王青指出，在地緣政治衝突未解、歐洲央行大幅加息等因素影響下，今年歐盟經濟下滑幅度較大。

「值得注意的是，5月中國對頭號貿易夥伴東盟的出口按年下降15.9%，增速較上月顯著下滑20.4個百分點。背後是去年初RCEP(區域全面經濟夥伴關係協議)生效後，對中國與東盟貿易關係促進作用明顯，這導致上年同期我國對東盟出口基數大幅墊高。同時，在RCEP對貿易的促進潛力充分釋放後，中國對東盟出口恢復經濟基本面主導，這或是近期對東盟出口增速持續較快下行的主要原因。」王青說道。

王青還表示，5月中國對俄羅斯出口按年勁升114.3%，連續三個月處於三位數高增水平，主要原因是將從歐洲等地的商品進口轉向中國。

分析：外需偏弱繼續拖累中國出口 提振內需迫切

內地5月美元計出口按年跌7.5% 創四個月最大跌幅 進口跌幅放緩

責任編輯：袁瑋婧

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中國5月底外儲3.17萬億美元 按月減283億

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