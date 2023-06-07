歐盟擬對涉「經濟脅迫」國家加徵關稅 外交部：中歐都是受害者

歐盟通過設立新關稅，反制對成員國實施經濟脅迫的國家，有指是針對中國。外交部回應稱，中歐都是美國經濟脅迫的受害者，應共同反對美國的有關作為。

在周三（7日）的外交部新聞發布會上，有媒體問到，該關稅政策被指是針對中國與立陶宛因台灣問題而爆發的貿易糾紛，發言人汪文斌稱，中方要講的一點是，關於立陶宛在涉台問題上的錯誤舉動，中方已經多次表明立場，敦促立方早日回歸到堅持一個中國原則的正確軌道上來。

汪又指，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，美國公然脅迫歐盟等國家限制對華出口半導體生產設備，這種科技霸凌行徑嚴重衝擊半導體產業發展，不僅損害中國、歐盟利益，還破壞多邊貿易規則，嚴重衝擊世界經濟秩序。中方希望歐盟和國際社會一道共同反對美國的經濟脅迫。

歐盟27個成員國周二（6日）通過決定，目的在懲罰借經濟對成員國施壓的國家，允許所有成員國均有權對有關國家課徵關稅、限制投資、以及限制取得公部門合約。該做法被認為是針對中國與立陶宛的糾紛，後者去年讓台灣在當地設立代表處，並派代表團訪台，中立之間一系列官方和經貿合作隨後遭到煞停。

責任編輯：陳建錫