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江蘇出台14條措施 推動外貿穩規模優結構

經濟脈搏 16:14 2023/06/07

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江蘇日前發布《關於推動外貿穩規模優結構的若干措施》，在今日召開的記者會上，江蘇省商務廳副廳長周曉陽表示，下一步將從大力支持企業穩訂單拓市場、積極培育新動能新增量、持續深化貿易和產業融合等入手，促進外貿穩規模優結構。

《關於推動外貿穩規模優結構的若干措施》從穩定貿易規模、優化貿易結構、加強服務保障三方面提出14條具體舉措。

穩定外資產業鏈供應鏈上，開展「走進跨國公司總部」行動，持續深化與跨國公司產業合作，爭取總部高附加值訂單，吸引更多優質項目落戶。落實製造業利用外資支持政策，繼續實施「外資企業利潤再投資」三年行動計劃，出台實施外資研發中心支持政策，完善外資總部經濟鼓勵政策，提升外資產業鏈供應鏈的韌性和競爭力。加強重點外資項目要素和服務保障，舉辦外資企業政企溝通圓桌會議和「外企與部門面對面」系列活動，積極協調推動解決外資企業反映的困難問題。全面落實鼓勵外商投資產業目錄，對符合進口自用設備免征關稅政策要求的項目，優化辦理流程。

德企西門子CEO本月再訪華 曾稱退出中國市場不是可選項

內地對美出口跌幅擴大 首5個月對俄出口按年急升75%

加大進口促進力度上，發揮國家進口貼息政策引導作用，支持先進技術設備和關鍵零部件進口。發揮進博會等進口展會平台作用，放大溢出效應，擴大進口規模。發揮4個國家進口貿易促進創新示範區作用，推動大宗商品交易平台、汽車整車進口口岸和電子元器件國際分撥中心等平台載體建設。支持符合條件的企業爭取重要資源能源非國營貿易資質配額。支持在符合條件的口岸增設糧食、肉類等進境指定監管場地。支持連雲港等地爭取整車進口口岸。中國進出口銀行江蘇省分行綜合運用進口信貸產品、貿易金融業務，支持商品、服務和技術進口；2023年設立100億元從RCEP成員國進口專項額度，持續加大外貿領域政策性資金供給。

措施還提到，妥善應對國外不合理貿易限制措施。建立健全省出口管制應對工作機制，幫助列入出口管制清單的企業妥善應對、紓困解難。督促企業加強出口管制內部合規體系建設，依法合規開展業務。優化省級進出口公平貿易工作站布局，加強集成電路、太陽能電池、紡織服裝、新能源汽車、鋰電池等重點外向型產業預警體系建設。多主體協同應對經貿摩擦，穩妥開展貿易救濟調查，推進貿易調整援助工作，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

此外，措施還包括支持企業出海拓市場培育擴大汽車行業出口等。江蘇省商務廳副廳長周曉陽在發布會上表示，下一步，江蘇將從大力支持企業穩訂單拓市場、積極培育新動能新增量、持續深化貿易和產業融合等入手，促進外貿穩規模優結構。

分析：外需偏弱繼續拖累中國出口 提振內需迫切

商務部︰外貿環境極其嚴峻 將更大力穩出口

責任編輯：尹航

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