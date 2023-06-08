內地大行下調存款利率 機構料未來仍有20基點降息空間

今日內地多間大行將存款掛牌利率下調5至15個基點，各行掛牌利率全部降至2.5%及以下。中金公司認為，此次降息後，未來1至2年存款平均利率仍有約20基點的進一步降息空間。

頭部銀行受存款定期化拖累明顯

據內媒「第一財經」報道，今年以來，銀行存款結構中，定期化、長期化特徵持續。人行數據顯示，截至4月末，個人存款中的定期及其他存款佔比升至71%，較2022年末提升近3個百分點；企業存款中的定期及其他存款佔比升近68%，較2022年末提升近2個百分點。

六家國有銀行今起下調存款掛牌利率

光大證券銀行業首席分析師王一峰表示，2023年開年以來，居民消費和企業投資意願較低，貨幣交易性需求仍然偏弱，企業與居民存款均繼續呈現明顯的定期化特征。截至4月末，定期存款佔境內存款的比重為53.2%，較年初提升2.1個百分點。特別對於頭部銀行而言，因核心負債佔比更高，受存款定期化拖累更為明顯。

該機構進一步指出，當前核心存款長端利率水平顯著高於市場利率，存款定期化背景下調整必要性增強；同時，貸款需求走弱壓制新發生貸款定價，滾動重定價因素對存量貸款利率壓制仍在。在資產負債兩端共同擠壓之下，銀行體系淨息差收窄壓力仍存，淨利息收入增速有進一步下行趨勢，迫切需要銀行體系進一步加強負債成本管控，增強銀行體系抗風險能力，進而穩定淨利息收入水平。

股份行與城農商行 可能跟進調降存款利率

對於此次大行新一輪存款利率下調，中信證券銀行業首席分析師肖斐斐指出，預計主要影響高於市場利率的長端存款利率，進一步緩解大行負債端壓力，後期不排除股份行與城農商行或將根據自身經營與供求狀況，跟進調降存款利率的可能，進而利好行業負債成本改善。

中金公司認為，此次降息後，未來1至2存款平均利率仍有約20基點的進一步降息空間（不包括此次降息），主要邏輯基於2020年以來銀行貸款利率已下行超過2017年的低點，而存款利率2020年基本持平，仍高於2017年水平約40基點；其中約15基點為存款定期化的影響，25基點為存款利率上行導致；2020年以來存款利率「剛性」、貸款利率下行導致銀行淨息差下降46基點。

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責任編輯：尹航

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